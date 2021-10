Fryzjerzy w akcji. Atrium Promenada w Warszawie rusza z wyjątkową inicjatywą

Warszawska galeria Atrium Promenada zachęca wszystkich do wspierania kobiet w trakcie chemioterapii. Formą pomocy jest przekazanie własnych włosów na peruki dla osób leczonych onkologicznie. Wystarczy przyjść do galerii w dniach 22-23 października br. i skorzystać z bezpłatnego strzyżenia przez profesjonalnych fryzjerów.

Warkocze ścinane są w ramach Programu Daj Włos! Fundacji Rak’n’Roll.

W ramach akcji w Atrium Promenada zostanie uruchomiona specjalna strefa fryzjerska, w której każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnego strzyżenia w szczytnym celu. W program zaangażowano fryzjerów z salonu K&L HAIR DESIGN GROUP. Warunkiem udziału jest posiadanie włosów, które spełniają kryteria pozwalające na wykonanie peruki. Włosy nie mogą być rozjaśniane, a ich minimalna długość do ścięcia to 25 cm. Osoby poniżej 18 r.ż. mogą uczestniczyć w inicjatywie pod opieką dorosłych. Każdy uczestnik będzie miał zrobione zdjęcie przed i po metamorfozie. Wydrukowane na miejscu fotografie trafią na specjalną ściankę pamiątkową.

Pomysłodawcą i realizatorem Programu Daj Włos! jest Fundacja Rak'n’Roll, która już od 12 lat zmienia schematy myślenia o chorobie nowotworowej i działa na rzecz poprawy jakości życia osób nią dotkniętych. Dzięki idei Rak’n’Roll kobiety zmagające się z rakiem, zaczęły walczyć o swoją kobiecość w chorobie i o to, by świadomiej się leczyć. Daj Włos! to jeden z programów wspierających je w drodze do zdrowia podczas leczenia chemioterapią. Dzięki niemu kobiety, które straciły swoje włosy w wyniku leczenia onkologicznego, mogą bezpłatnie otrzymać peruki.

- Z przyjemnością angażujemy się jako galeria handlowa w tę szczytną i bardzo potrzebną inicjatywę. To wyjątkowy program, wymagający szczególnego zaangażowania. Każdy, kto zdecyduje się ‘oddać włos’ w strefie fryzjerskiej w Atrium Promenada daje komuś bezcenną szansę na poprawę samopoczucia i samooceny, a także na odzyskanie wiary i siły potrzebnej do przejścia przez chorobę. Wierzymy, że tym pięknym gestem mieszkańcy Warszawy podzielą się z osobami, które na to niezwykle liczą, zwłaszcza, że niewielu chorych może sobie pozwolić na dość drogi zakup peruki – mówi Tomasz Hofman, dyrektor Atrium Promenada.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w inicjatywie Daj Włos! Atrium Promenada zaprasza w dniach 22-23 października 2021, w godzinach 14.00-20.00. Bezpłatna strefa fryzjerska będzie dostępna na parterze, w pobliżu wejścia od ulicy Ostrobramskiej.