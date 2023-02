Zdrowa Krowa zarzekała się, że nigdy nie wejdzie do galerii handlowej, a rok temu zadebiutowała w katowickiej Libero. W kwietniu pojawi się w Złotych Tarasach. - Na palcach jednej ręki można policzyć dobre obiekty - mówi właściciel sieci Robert Kuc.

Zdrowa Krowa szuka inwestora. Sieć ma duże ambicje - myśli o debiucie na rynkach kapitałowych.

W 2023 r. Zdrowa Krowa chce rozwinąć 18 nowych konceptów, w tym: sześć swoich lokalizacji, sześć rebrandingów, sześć food trucków. To plan na jubileusz, bo Zdrowa Krowa właśnie kończy 10 lat.

W 2023 r. własny flagowy lokal Smile&Wine by Zdrowa Krowa otwarty zostanie w Starej Poczcie w Gliwicach oraz w wakacje w łódzkiej Fuzji.

Miniony rok nie był łaskawy dla biznesu. Czy Zdrowa Krowa także musiała trochę wyhamować swój rozwój?

Robert Kuc, właściciel i założyciel marki Zdrowa Krowa: Tak, ponieważ pozyskanie franczyzobiorcy stało się trudniejsze m.in. z powodu szalejącej inflacji. Kapitał potrzebny na otworzenie restauracji znacznie się zwiększył, a ryzyko biznesowe mocno wzrosło przez rosnące ceny energii. W związku z tym mniej osób chce inwestować w gastronomię.

Czy to znaczy, że nie otworzyliście żadnej nowej restauracji?

Nie, aż tak źle nie było. Otworzyliśmy trzy nowe lokale, ale planowaliśmy osiem. Dlatego teraz zmieniamy trochę model rozwoju. Chcemy, aby franczyzobiorcy mogli inwestować mniejszy kapitał. Zamierzamy w tym roku sami otworzyć restauracje, które po roku - jako gotowy produkt - sprzedamy chętnym franczyzobiorcom. Drugim naszym pomysłem na pobudzenie rozwoju jest rebranding. Chcemy zaproponować przyłączenie do sieci Zdrowa Krowa sześciu wybranym lokalom o podobnym profilu, czyli konceptom burgerowym, które reprezentują odpowiedni standard - u nas to jest gastronomia 2.0.

Finansowo sami sobie poradzicie?

Szukamy inwestora, który umożliwi nam dynamiczny wzrost. Nie ukrywam, że ambicje mamy duże - myślimy o debiucie na rynkach kapitałowych. W strategii wyznaczyliśmy sobie odpowiednie kroki milowe. Dzięki kapitałowi inwestorskiemu będziemy mogli potrajać sieć, budować większą przewagę konkurencyjną, zwiększać wolumeny zakupowe i poprawiać jeszcze bardziej rentowność restauracyjną. Dzisiaj, aby być bardzo efektywnym na rynku, trzeba urosnąć. Dlatego w tym roku chcemy rozwinąć 18 nowych konceptów, w tym 6 swoich lokalizacji, 6 rebrandingów, 6 food trucków - myślę, że to dobry plan na jubileusz, bo Zdrowa Krowa właśnie kończy 10 lat.

Zdrowa Krowa szuka inwestora. Sieć ma duże ambicje - myśli o debiucie na rynkach kapitałowych. Fot. Zdrowa Krowa.

Które formaty zamierzacie w ten sposób rozwinąć? Pod szyldem Zdrowa Krowa, oprócz klasycznej burgerowni, działają jeszcze dwa nowe koncepty: Simle&Wine oraz Streets Slow Food.

Te dwie ścieżki ekspansji dotyczą burgerowni Zdrowa Krowa. Streets Slow Food jest przeznaczony do galerii handlowych i będzie także działał w food truckach. Z kolei Smile&Wine to koncept premium. Nasz własny flagowy lokal otworzymy w Starej Poczcie w Gliwicach. Może uda nam się to w czerwcu tego roku. Wyjątkowo będzie połączony ze sklepem z winami. Dwie restauracje w tym formacie już działają w warszawskim Porcie Praskim i w kompleksie Cavatina Hall w Bielsku-Białej. Kolejną planujemy otworzyć w wakacje w łódzkiej Fuzji. Zatem w tym roku otworzymy cztery restauracje Smile&Wine by Zdrowa Krowa.

Zdrowa Krowa ma się też pojawić w Złotych Tarasach. Czy to będzie ten foodcourtowy koncept Streets Slow Food?

Nie, ponieważ nie będziemy w strefie food court, lecz na pierwszym piętrze z odrębną strefą stolikową. W kwietniu planujemy otwarcie, choć może uda się wcześniej.

Co się takiego stało, że w ogóle Zdrowa Krowa weszła do galerii handlowych? Wcześniej je omijaliście szerokim łukiem.

Rzeczywiście, przed pandemią bardzo często powtarzałem, że Zdrowa Krowa nigdy nie wejdzie do galerii handlowej. Tymczasem dzisiaj zmieniło się podejście centrów handlowych do najemców, szczególnie gastronomicznych. Doceniają nasze doświadczenie i siłę marki. Jednak generalnie, trzeba przyznać, że ruch w galeriach jest mniejszy i już raczej nie powróci do poziomów sprzed pandemii.

Na palcach jednej ręki można policzyć naprawdę dobre obiekty w Polsce, które dzięki umiejętnej pracy nad swoim wizerunkiem zbudowały sobie przewagę konkurencyjną. Właśnie w nich chcemy się w nich otwierać, bo zadowalają nas ich trafiki i przepustowość - tłumaczy Robert Kuc, właściciel i założyciel marki Zdrowa Krowa.

Rok temu zadebiutowaliśmy w katowickiej Galerii Libero. Mogę przyznać, że zgłaszają się do nas kolejne centra, ale na razie projekt w Złotych Tarasach jest dla nas kluczowy. Po jego otwarciu, będziemy rozmawiać z kolejnymi obiektami.

Po planach ekspansji widać, że Zdrowa Krowa dywersyfikuje mapę lokalizacji. Czy biurowce też są dobrym dla niej miejscem?

Interesującym, ale wszystko zależy od komercjalizacji tych obiektów. W Bielsku-Białej Zdrowa Krowa w wersji Smile&Wine ma dobre wyniki. Wielu najemców kompleksu, aby zachęcić pracowników do przychodzenia do biura, oferuje im karty przedpłacone na posiłki w naszej restauracji. Ten bonus się sprawdza.

Dzisiaj na rynku gastronomicznym powstaje wiele wirtualnych marek. Czy wy też w ten sposób urozmaicacie swoje menu?

Tak, na przykład menu Zdrowej Krowy jest dostępne online w restauracjach Smile&Wine. Zarówno w warszawskim Porcie Praskim, jak i w kompleksie Cavatina Hall w Bielsku Białej, goście mogą zamawiać z dowozem dania klasycznej Zdrowej Krowy. Oprócz tego mamy inną markę wirtualną, związaną z kuchnią polską. Wkrótce jej dania będą dostępne we wszystkich lokalach naszej sieci. Pracujemy też nad konceptem wege oraz kolejną marką burgerową, która dotrze do zupełnie innego klienta i nie będzie kanibalizować Zdrowej Krowy.

