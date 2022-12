„Sportowe marzenia” to projekt Fundacji 4F Pomaga, który pomaga spełniać dziecięce marzenia o zimowym wyjeździe. W Mikołajki - 6 grudnia ruszyła druga edycja programu, który wesprzeć może każdy.

Aby pomóc, wystarczy kupić charytatywną kartkę świąteczną dostępną w wybranych sklepach 4F.

Całkowity zysk ze sprzedaży kartek zostanie przekazany na opłacenie zimowych wyjazdów dla dzieci z domów dziecka.

Ferie zimowe to czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Jednak nie wszystkie dzieci mają szansę spełnić swoje marzenia o zimowym wyjeździe. Dzięki udziałowi w programie „Sportowe marzenia” dzieci z domów dziecka dostają szansę na wyjazd. Dla niektórych osób może to być pierwszy zimowa wycieczka w życiu.



Widząc uśmiechnięte twarze dzieci podczas zimowych wyjazdów utwierdziliśmy się w przekonaniu, że chcemy kontynuować program. Kupując charytatywną kartę świąteczną wspólnie dajemy szansę kolejnym dzieciom na spełnienie swoich marzeń o zimowym wyjeździe – mówi Aleksandra Chalimoniuk, PR Director w OTCF S.A.

Pomóc może każdy. Wystarczy kupić charytatywną kartkę świąteczną dostępną w wybranych sklepach. Całkowity zysk ze sprzedaży kartek-cegiełek zostanie przekazany na opłacenie zimowych wyjazdów dla dzieci.

Ambasadorem programu „Sportowe Marzenia” jest Kamil Stoch, członek Rady Sportowców Fundacji 4F Pomaga.

Program „Sportowe marzenia” kierowany jest do domów dziecka z całej Polsce. Zgłoszenia są bardzo proste. Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie oraz nagrać video z odpowiedzią na pytanie: Dlaczego akurat Wy powinniście wygrać w programie Sportowe marzenia? W ramach projektu, zostanie udzielone dofinansowanie na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci.

Zgłoszenia do drugiej edycji programu „Sportowe marzenia” przyjmowane są do 21 grudnia 2022 r. Szczegóły konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej 4fpomaga.org/news/ll-edycja-programu-sportowe-marzenia.

Wartość darowizny przekazanej w ramach poprzedniej odsłony projektu przekroczyła 67 tys. zł. Zebrana kwota pozwoliła na sfinansowanie wyjazdu w góry dla 10 podopiecznych z Rodzinnego Domu Dziecka w Rudzie Śląskiej oraz 29 podopiecznych Fundacji Happy Kids.

