Fundacja Biedronki chciałaby pomóc stworzyć świąteczny nastrój oraz sprawić, żeby na twarzy seniorów zagościł uśmiech. Dlatego kolejny raz uruchomiła program, dzięki któremu placówki pomagające osobom starszym otrzymają prezenty dla swoich podopiecznych. Produkty wchodzące w skład paczek to m.in. śliwki w czekoladzie, pierniki, chałwa, ciastka, herbata oraz kosmetyki: szampon i żel pod prysznic.



Święta to trudny czas dla wielu seniorów, szczególnie tych, którzy przebywają w różnego rodzaju placówkach. To właśnie wtedy najbardziej doskwiera im brak rodziny i kogoś bliskiego, dlatego w tym roku, już po raz trzeci, Fundacja Biedronki ufunduje seniorom świąteczne paczki. Chcemy, by osoby starsze, które często borykają się nie tylko z trudami dnia codziennego, ale i samotnością, choć na chwilę przestały myśleć o problemach - mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.