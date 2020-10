Fundacje chcą przejąć kontrolę nad LPP. To kolejny krok w kierunku zabezpieczenia sukcesji

Centrala LPP w Gdańsku, mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 16 paź 2020 09:58

Dwóch największych akcjonariuszy LPP - Fundacja Semper Simul oraz Fundacja Sky, zgodnie z przekazaną dziś do publicznej wiadomości informacją, podjęło decyzję o zamianie pomiędzy tymi podmiotami akcji zwykłych na uprzywilejowane. Zdaniem zarządu spółki otwiera to kolejny etap w kierunku zabezpieczenia sukcesji polskiego producenta odzieży. Podjęte działania są gwarantem trwałego i stabilnego zarządzania firmą i kolejnym krokiem na drodze do rozwoju LPP jako polskiej firmy rodzinnej na pokolenia.