Fundusz ma apetyt na Answear.com

Do UOKiK wpłynął wniosek ws. przejęcie wyłącznej kontroli przez Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nad spółką Answear.com.

Główny przedmiot działalności funduszu polega m.in. na lokowaniu środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Przedmiotem działalności Answear.com jest detaliczna sprzedaż odzieży, obuwia oraz akcesoriów za pośrednictwem Internetu.

Answear.com w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. odnotował 1,74 mln transakcji, co oznacza wzrost o 23 proc. r/r. Średnia wartość zamówienia urosła r/r o 6 proc. i wyniosła 224 zł netto. Firma zamierza do końca 2020 r. zadebiutować na głównym rynku GPW. W połowie września spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny.