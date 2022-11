Od dziś każdy klient Lidla może wesprzeć 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Klienci i wolontariusze sieci Lidl Polska podczas działań dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ciagu 14 lat pomogli uzbierać już ponad 39 mln zł.

Celem tegorocznej akcji jest walka z sepsą i zakup sprzętu dla laboratoriów mikrobiologicznych dla szpitali w całym kraju.

To nie tylko zbiórka funduszy na zakup sprzętu medycznego i rozwiązywania różnych problemów, a w tym roku będzie to walka z sepsą, czyli zakup mega nowoczesnych urządzeń dla szpitalnych laboratoriów. To przede wszystkim budowanie społeczności, która bez względu na to, czy jesteśmy dziećmi, dorosłymi, seniorami, widzi potrzeby innych i poprzez takie zbiórki potrafi znaleźć na to czas i ochotę - mówi Jurek Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.