Dealz i sieć sklepów non-food Pepco po relokacji na większą powierzchnię wzmocnili ofertę kaliskiej Galerii Amber w segmencie value retailers. Łączny metraż objęty umowami wynosi blisko 1200 mkw. Najemcy należą do Pepco Group.

Nowo otwarty lokal Dealz i sieć sklepów non-food Pepco po relokacji na większą powierzchnię wzmocnili ofertę kaliskiej Galerii Amber.

Lokale mieszczą się na poziomie +1 i zajmują powierzchnię blisko 1 200 mkw.

Galeria Amber w Kaliszu oferuje 33 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowo-usługowej, na której znajduje się około 120 sklepów.

Konsumenci teraz podejmują decyzje zakupowe w sposób przemyślany i zaplanowany, z rosnącym trendem szukania okazji cenowych. Kierują uwagę w stronę oferty tzw. value retailers, charakteryzująca się konkurencyjną ceną. Najemcy z tej kategorii rozwijają się też w centrach handlowych, czego przykładem jest obecność Dealz i Pepco w kaliskiej Galerii Amber zarządzanej przez EPP.

- Z uwagą obserwujemy nastroje konsumentów i to, w jaki sposób gospodarują swoim budżetem domowym. Zauważamy, że obecnie częściej niż poprzednio wybierają marki, zapewniające im jakościowe produkty w konkurencyjnej cenie. Nie pozostajemy obojętni na te zmiany i w odpowiedzi na aktualne trendy, rozszerzyliśmy ofertę value retailers dostępną w Galerii Amber o kolejną markę z Pepco Group - Dealz. Zaproponowaliśmy też Pepco, sieci obecnej w naszym centrum od 2014 roku, relokację do większego salonu. Pierwsze wyniki pokazują, że mieszkańcy Kalisza i okolic chętnie korzystają z oferty obu najemców - komentuje Joanna Dudzic, Asset Manager w EPP.

W nowo otwartym sklepie Dealz o powierzchni ponad 450 mkw. na klientów czeka rozbudowany asortyment złożony z ponad 3 tys. artykułów spożywczych, drogeryjnych, akcesoriów do dekoracji i wyposażenia domu, a także zabawek, narzędzi czy produktów dla zwierząt. Wyróżnikiem oferty są słodycze zagranicznych marek, jak np. czekoladowa pomarańcza od Terry’s. W supermarkecie Dealz klienci znajdą ofertę takich marek jak Reeses, Hershey's, Cadbury, Haribo, Toffifee, Aquafresh, Tresemme, Pringles, Kodak, Doritos i wiele innych.

Salon Dealz w galerii Amber. fot. mat. pras.

Sklep Pepco w Galerii Amber, zajmujący ponad 700 mkw., to obecnie jeden z większych lokali tej marki w całej sieci. Pepco cieszy się dużą popularnością przede wszystkim ze względu na szeroki wybór odzieży dziecięcej. To także wiodący dostawca artykułów dekoracyjnych do wystroju wnętrz. Na powiększonym metrażu klienci znajdą również rozbudowany asortyment odzieży damskiej i męskiej oraz artykuły sezonowe, akcesoria dla zwierząt i zabawki w atrakcyjnych cenach.

Salon Pepco. fot. mat. pras.

Galeria Amber w Kaliszu oferuje 33 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowo-usługowej, na której znajduje się około 120 sklepów, punkty usługowe oraz rozbudowana strefa gastronomiczna i rozrywkowa. W centrum handlowym funkcjonuje Kino Helios oraz klub fitness Fabryka Formy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl