Galeria Andrychów odlicza dni do startu

Galeria Andrychów o największy park handlowy jaki zostanie oddany do użytku w tym roku w Polsce. mat. pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 22 lis 2021 09:38

Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia Galerii Andrychów – wspólnej inwestycji Acteeum Group i Equilis Europe. To największy park handlowy, jaki zostanie oddany do użytku w tym roku w Polsce.