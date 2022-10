Galeria Andrychów została sprzedana za 40 mln euro. Belgijski deweloper Equilis i Acteeum Group przeznaczą zysk ze sprzedaży na ekspansję w Polsce.

190 milionów złotych (40 mln euro) - tyle wyniosła wartość sprzedaży nowoczesnego parku handlowego w Andrychowie z dużym potencjałem rozbudowy.

Nabywcą wspólnego projektu belgijskiego dewelopera Equilis oraz firmy specjalizującej się w rozwoju centrów handlowych Acteeum Group została izraelska firma BIG Shopping Centres.

Equilis i Acteeum przeznaczą zysk ze sprzedaży galerii na ekspansję w Polsce.

Galeria Andrychów to największy park handlowy typu «Power Center» otwarty w Polsce w 2021 roku, z potencjałem do rozbudowy. Galeria ma powierzchnię najmu 24 000 mkw., w ofercie ponad 30 sklepów, w tym supermarket Lidl, market budowlany DIY Leroy Merlin, salon RTV i AGD, drogerie, salony odzieżowe czy obuwnicze. Galeria Andrychów to druga inwestycja Equilis w Polsce. Poza obiektem w Małopolsce belgijski deweloper zrealizował w Polsce Galerię Chełm.

Nasz wspólny z Acteeum model biznesowy w segmencie nieruchomości handlowych zakłada budowę, komercjalizację, a następnie sprzedaż obiektów komercyjnych. Dlatego cieszymy się, że Galeria Andrychów znalazła się w dobrych rękach. Doskonała lokalizacja parku handlowego i jego rosnąca popularność wśród mieszkańców Andychowa, okolic Krakowa i Bielska-Białej sprawiają, że jesteśmy spokojni o rozwój tego miejsca. Nasze inwestycje, w tym również Galeria Chełm, powstają w atrakcyjnych lokalizacjach, dopasowanych do lokalnych potrzeb. W Galerii Chełm pobiliśmy rekord odwiedzających. Od stycznia do września odwiedziło nas 1,6 mln osób, czyli tyle, ile w całym 2021 roku – powiedziała Anna Dużyńska, prezes zarządu Equilis Polska.

To nie ostatnia inwestycja Equilisa. Belgijska firma zamierza wykorzystać pozyskane ze sprzedaży środki na dalszy rozwój w Polsce.

Wypracowany zysk przeznaczymy na akwizycje nieruchomości komercyjnych bądź zakup działek pod parki handlowe, które zbudujemy, skomercjalizujemy i sprzedamy. Retail park to format, który sprawdza się na przedmieściach aglomeracji i w mniejszych miejscowościach. Ale nie poprzestajemy tylko na segmencie handlowym. Już w kolejnym roku rozpoczniemy realizację projektów mieszkaniowych w Warszawie. Coraz lepiej czujemy się na polskim rynku i mimo pewnych ograniczeń, jak niedostatek ziemi pod inwestycje, jesteśmy spokojni o dalszy rozwój - dodała Anna Dużyńska, prezes zarządu Equilis Polska.

Galeria Andrychów była największym parkiem handlowym otwartym w Polsce w 2021 roku, zdobywając, jeszcze przed otwarciem, prestiżową nagrodę «Future Project» podczas gali EuropaProperty CEE Retail & Marketplace Award w 2021 roku. To pierwszy tej wielkości i formatu obiekt typu «Power Center» w Andrychowie, obejmujący zasięgiem oddziaływania blisko 200 000 mieszkańców miasta oraz okolic. Warto podkreślić że Galeria Andrychów jest wynajęta w 100 proc. i wciąż mamy operatorów zainteresowanych dołączeniem do grona naszych najemców. Sprzedaż parku handlowego daje nam dla mocny impuls do realizacji kolejnych projektów handlowych w Polsce – powiedział Tomasz Szewczyk, prezes zarządu Acteeum Central Europe.

