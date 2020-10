Galeria Askana podsumowuje trzy kwartały

To nie jest zwykły rok, to pierwszy taki rok w 13-to letniej historii galerii. Wymagający i nieprzewidywalny - tak zarządzana przez CREAM Property Advisors, Galeria Askana w Gorzowie Wlkp. podsumowuje trzy kwartały 2020 roku.

- Dzięki naszym dobrym relacjom z najemcami renegocjowanie umów w kontekście Covid’u przebiegło sprawnie, z zachowaniem najwyższych standardów partnerskich. Ogółem zostało podpisane około 40 aneksów na powierzchnię łączną niemal 10 000 m kw. Nie ucichło zainteresowanie Askaną, o czym świadczy podpisanie 5 nowych umów najmu. Galeria Askana to silny projekt, która ma silną pozycję na rynku - podkreśla Michał Małecki, Dyrektor Leasingu CREAM Property Advisors.

Do grona najemców dołączyły: Moodo i Greenpoint, Żabka, Szkoła Tańca Champion Team, Mini Outlet z markową odzieżą m.in. Calvin Klein, Versace, Emporio Armani. Wkrótce z kolei na powierzchni 250 mkw. zacznie działać sklep FSO Fitness Sport Obuwie.

- Po przywróceniu handlu w maju można było zaobserwować pewną dozę niepewności wśród klientów odwiedzających galerię, ale dość szybko odzyskaliśmy odwiedzalność do poziomu 80% w porównaniu z poprzednim rokiem. Klienci zmieniają część swoich zwyczajów zakupów, a my staramy się wychodzić im naprzeciw. Dbamy o to, by podczas zakupów czuli się bezpiecznie i komfortowo. Jesteśmy przekonani, że rezultat byłby jeszcze lepszy gdyby nie wstrzymanie wielu premier kinowych, które wpływają na repertuar jakże ważnej części rozrywkowej galerii - dodaje Bartosz Augusiak, Dyrektor Galerii Askana.

Obecna sytuacja w kraju nie pozostała bez znaczenia, jeśli chodzi o sferę działań i strategii marketingowej obiektu. W związku z obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiczną trudno jest mówić w chwili obecnej o organizacji masowych eventów, które mogłyby znacząco wpłynąć na wzrost odwiedzalność galerii.

- Na chwilę obecną skupiamy się na rozwoju naszej aplikacji mobilnej, która jest ważnym krokiem w digitalizacji centrum handlowego. To wygodne narzędzie zarówno dla najemców, którzy zyskali nową formę publikacji swoich ofert, a także dla klientów którzy poza dostępem do bieżących promocji najemców, informacji o wydarzeniach, nagradzani są za wizyty w galerii. To ważne działanie budujące lojalność i relacje z naszymi klientami - podkreśla Anna Sip, PR & Marketing Senior Manager Galerii Askana.

Ponadto Anna Sip dodaje „Istotną rolę spełniają również nasze kanały social media, dzięki którym pozostajemy w kontakcie z fanami i docieramy z przekazem w sposób bardzo szybki i wygodny. Nie zapominamy jednak o współpracy z lokalną społecznością – nadal jest wiele akcji i działań, w które chętnie się włączamy. Szczególnie w tym specyficznym czasie, chcemy pokazać mieszkańcom, że niezależnie od ograniczeń nałożonych na centra handlowe, potrafimy się wspierać i w sposób bezpieczny promować lokalne inicjatywy. Takie działania bowiem, od zawsze charakteryzowały naszą szczególną więź z mieszkańcami”.

Zwłaszcza w okresie epidemicznym szczególnie ważnym obszarem w strategii zarządzania centrum jest tzw. customer experience. Galeria Askana dokłada wszelkich starań, by relacje z klientem i jego odczucia były jak najbardziej pozytywne.