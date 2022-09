Galeria Askana ze wzrostami w II kwartale

Zarządzana przez CREAM, Galeria Askana w Gorzowie Wielkopolskim, która we wrześniu będzie świętowała swoje 15-te urodziny podsumowuje II kwartał 2022 roku. Zamknęła go bardzo obiecującym trendem odwiedzalności i obrotów.

Gorzowska Galeria Askana II kwartał br. zamknęła obiecującym trendem odwiedzalności i obrotów.

Wskazuje trend dodatni w stosunku do roku 2019, w którym nie obowiązywały ograniczenia pandemiczne.

Wskazuje także 39 proc. wzrost w stosunku do II kwartału roku ubiegłego.

Dynamika odwiedzalności za II kwartał 2022 roku, w przypadku Galerii Askana w Gorzowie Wielkopolskim, wskazuje trend dodatni w stosunku do roku 2019, w którym nie obowiązywały ograniczenia pandemiczne, a także 39 proc. wzrost w stosunku do II kwartału roku ubiegłego. Co ważniejsze, wraz ze wzrostem odwiedzalności obserwujemy znaczny wzrost obrotów w salonach Galerii Askana. II kwartał charakteryzuje się 7 proc. wzrostem obrotów w stosunku do analogicznego okresu 2019. Świadczy to o stabilnej pozycji galerii i napawa optymizmem na jeszcze lepsze wyniki w II połowie roku.

Galeria Askana to silna, rozpoznawalna marka na rynku gorzowskim. Planowanych jest wiele zmian w tenant mixie, o których poinformujemy wkrótce. Ostatnie otwarcia to m. in. Sinsay na powierzchni ok. 800 mkw. na poziomie +1. Ponadto, przedłużyliśmy umowę ze znanym i lubianym salonem Martes Sport, który do końca roku zaprezentuje swój nowy koncept - zaznacza Michał Małecki, Dyrektor Leasingu CREAM.

Galeria Askana pozostaje aktywna marketingowo. Rozwija autorskie projekty, jak np. „Askana Stylove”, którego efekty prezentowane są na kanale Youtube, profilu społecznościowym oraz w aplikacji mobilnej galerii. To materiały video, w których prezentowane są marki Askany a w rolę modeli wcielają się mieszkańcy Gorzowa. To projekt promujący Najemców, ale jednocześnie angażujący lokalną społeczność, dzięki czemu zaskarbił sobie grono fanów.

Rozwijamy naszą aplikację mobilną, która jest narzędziem wygodnym tak dla klientów, jak i dla najemców, którzy sami mogą publikować swoje treści przez dedykowany panel zarządzania. To narzędzie przyszłości, które będzie ewaluować i rozwijać się tak, by jak najlepiej spełniać oczekiwania klientów i najemcy w dynamicznej rzeczywistości. Zakłada również element nagradzania klientów za wizyty w centrum, budując tym samym lojalność klientów. Jesteśmy w trakcie przygotowań do naszych 15-tych Urodzin. Z pewnością nie zabraknie wspomnień i niespodzianek dla naszych klientów - mówi Anna Sip, PR & Marketing Senior Manager marketingu.