Galeria Askana zyska markowe 2 w 1

Greenpoint i Moodo będą działać pod jednym dachem w salonie o powierzchni ponad 120 mkw. na pierwszym piętrze obiektu. Sklep zostanie otwarty w sierpniu tego roku. Greenpoint i Moodo to polskie firmy oferujące modę dla nowoczesnych kobiet ceniących połączenie stylu casual z najnowszymi trendami modowymi. Greenpoint ma obecnie 165 sklepów w Polsce. Moodo natomiast dysponuje siecią 130 lokali w Polsce oraz współpracuje z ponad setką partnerów handlowych w kraju, Czechach i Słowacji i z agencjami handlowymi w Rosji, na Ukrainie i Białorusi.

– Podpisanie zupełnie nowej umowy w Galerii Askana to bardzo dobry sygnał dla rynku handlowego. Zauważamy, że najemcy coraz chętniej powracają do rozmów o rozwoju. To także znak, że obiekty w miastach regionalnych są wciąż atrakcyjne dla dużej grupy sieci handlowych – zauważa Marta Jezierska, leasing manager w CREAM Property Advisors, odpowiedzialna za podpisanie umowy.

– Nasze działania nie ograniczają się do aneksowania umów najmu. Obserwując uważnie sytuację na rynku, wzmacniamy ofertę obiektów, którymi się opiekujemy, o popularne marki z dużym potencjałem sprzedażowym. W Galerii Askana oferujemy nie tylko dobre miejsce do prowadzenia biznesu, ale także wsparcie marketingowe w kanale tradycyjnym oraz poprzez aplikację mobilną centrum – mówi Michał Małecki, dyrektor działu leasingu nieruchomości handlowych w CREAM Property Advisors.