Zakończyła się przebudowa Galerii Bałtyckiej. Odmienione wnętrza, przyjazne strefy relaksu, więcej zieleni, zmiany w strefie parkingowej oraz inne udogodnienia są już dostępne dla odwiedzających.

Odświeżona infrastruktura Galerii Bałtyckiej i bardziej przytulna atmosfera sprawiają, że przebywanie w Galerii jest bardziej komfortowe.

Poruszanie się po niej znacznie łatwiejsze.

Na klientów czeka m.in. 15 stref relaksu, z których każda ma inny wystrój.

Galeria Bałtycka w Gdańsku to centrum handlowe oddające do użytku ponad 200

sklepów, punktów gastronomicznych oraz usługowych. Wybierana jest przez mieszkańców oraz turystów nie tylko jako przestrzeń do robienia zakupów, ale również jako miejsce do spędzania wolnego czasu, spotkań z przyjaciółmi czy odpoczynku. Zakupy nieodłącznie wiążą się także z potrzebą spotkań przy smacznym jedzeniu czy dobrej kawie.

W ramach przeprowadzonych zmian modernizacji poddano wnętrza centrum, czego efektem jest nie tylko nowy wygląd i większa wygoda dla odwiedzających, ale

również poprawa akustyki. Na klientów czeka 15 stref relaksu, z których każda ma

inny wystrój. Wyposażono je w komfortowe siedzenia, przyjazne oświetlenie oraz

udogodnienia w postaci gniazdek elektrycznych oraz USB. Na ścianach pojawiły się

nowe grafiki oraz tapety, z których wiele zaprojektowano specjalnie dla Galerii

Bałtyckiej. Schody ruchome oklejone zostały wysokiej jakości tapetą imitującą miedź.

W ramach przeprowadzonych zmian modernizacji poddano wnętrza centrum.

Prace objęły także częściową wymianę posadzki, na której pojawiły się m. in. włoskie płytki we wzorach drewna i marmuru. Największym wyzwaniem był montaż lamp oraz przestrzennych elementów dekoracyjno-świetlnych w strefie gastronomicznej. Ze względu na to do obiektu trzeba było wprowadzić dodatkowy podnośnik z poziomu parkingu. Natomiast część prac dekoracyjnych w najbardziej niedostępnych miejscach wykonała wykwalifikowana ekipa alpinistyczna.

Całkowicie zmieniony został wygląd strefy gastronomicznej, pojawiły się nowe

kanapy, krzesła, stoliki i hokery. Postawiono również na większe stoły, co pozytywnie wpłynęło na komfort spożywania posiłków w większej grupie. Nowe meble wykonane zostały w optyce m.in. dębu, kamienia i lnu. Oświetlenie zostało zmienione, a dla większego komfortu gości kanapy oddzielone zostały od ciągów komunikacyjnych ściankami ze szkła dymionego. Przy stolikach, tak jak w przypadku stref relaksu, pojawiły się gniazda USB oraz elektryczne.

Rodziny z małymi dziećmi mogą skorzystać z nowej atrakcji dla najmłodszych. Na

poziomie -1 powstał otwarty plac zabaw. Na uwagę odwiedzających szczególnie zasługuje „autobusik” z motywem pirackim oraz przestrzeń z grami. Udogodnienia czekają również na korzystających z parkingu. Powstały nowe oznaczenia strefowe oraz system informujący o liczbie wolnych miejsc i wskazujący dostępne miejsca parkingowe. Odnowione zostały także miejsca specjalne – dla rodzin z dziećmi oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Nowy wygląd zyskał również Punkt Informacji, w którym oprócz elementów przestrzennych pojawiło się znacznie więcej roślinności.

Od samego początku założeniem projektu zmian w Galerii Bałtyckiej było zaoferowanie naszym klientom miejsca nowoczesnego, a jednocześnie przytulnego i komfortowego, by można było spokojnie się zrelaksować podczas przerwy

w zakupach czy spotkania ze znajomymi. Efekt końcowy modernizacji przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Widzimy również, że nasi klienci bardzo doceniają tę zmianę, chętnie spędzając czas w przyjemnej atmosferze i estetycznym otoczeniu – mówi Marcin Łukasiewicz, dyrektor Galerii Bałtyckiej.

Prace prowadzone były przez osiem miesięcy. Zostały one już zakończone, a wszystkie udogodnienia oddano do użytku klientów.





Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl