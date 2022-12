W drugi weekend grudnia – w dniach 10-11 grudnia – Galeria Bemowo będzie oczkiem w głowie wszystkich miłośników najpopularniejszych klocków świata.

W Galerii Bemowo odbędzie się wystawa klocków LEGO.

Podczas wystawy będzie można podziwiać wiele modeli zbudowanych z LEGO.

Będzie m.in. pierwszy polski zestaw z serii LEGO Ideas.

Grudniowa wystawa klocków LEGO w Galerii Bemowo to już niemal tradycja. Tym razem w dniach 10-11 grudnia 2022 roku Galeria zaprasza na wyjątkową ekspozycję stworzoną z popularnych klocków, której unikatową atrakcją będzie prezentacja tryptyku „Tales of the Space Age”, autorstwa polskiego designera – Jana Woźnicy. Jest to pierwszy w historii LEGO polski projekt, który został zatwierdzony i pozytywnie zrecenzowany do produkcji. Zestaw „Tales of the Space Age” składa się z trzech scenerii (każda o wymiarze 10.4 cm x 14.7 cm) przedstawiających powierzchnię innego ciała niebieskiego. Inspiracją do stworzenia dzieła były klasyczne plakaty i okładki książek science fiction z lat 80-tych.

Oprócz tego, na uczestników wystawy czeka również wiele innych modeli, w tym rozbudowana makieta miasteczka z częścią podmiejską, makieta zatopionej Atlantydy, makieta z inscenizacją bitwy morskiej, modele architektoniczne stworzone przez studentów architektury oraz całe mnóstwo indywidualnych projektów tematycznych jak Star Wars czy samochody z lat 60-tych.



Wystawie będą towarzyszyć atrakcje dla najmłodszych. Dzieci będą mogły dobrze się bawić w „piaskownicach” pełnych klocków LEGO, a także otrzymać niespodziankę w postaci bezpłatnych instrukcji do samodzielnego wykonania w domowym zaciszu mini-modeli z LEGO.

Wystawa klocków LEGO w Galerii Bemowo odbędzie się w sobotę, 10 grudnia, w godzinach 10.00-18.00 oraz w niedzielę, 11 grudnia, w godzinach 10.00-16.00. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest or­ga­ni­zo­wa­na przez AFOLi (Adult Fan of Le­go, czy­li do­ro­słych fa­nów LEGO), zrze­szo­nych w klu­bie WAWLUG.

