Galeria Bocheńska wdraża technologię nieustającej dezynfekcji powietrza

Galeria Bocheńska wdrożyła technologię Sterylis, która pozwala bezpiecznie dezynfekować powietrze non stop, kiedy w obiekcie przebywają klienci. Zastosowane urządzenia emitują promieniowanie UV-C w dawce, która pozwala zniszczyć koronawirusa oraz wiele innych patogenów znajdujących się w powietrzu.

Kilkanaście urządzeń do dezynfekcji stale oczyszcza powietrze w kluczowych punktach Galerii Bocheńskiej. Powietrze jest dezynfekowane w sklepach i lokalach usługowych oraz gastronomicznych, np. w delikatesach, aptece, u fryzjera, w restauracji czy cukierni oraz w przestrzeniach ogólnodostępnych.



- Czynnie niszczymy źródła infekcji na terenie obiektu, żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa klientom w czasie zakupów i personelowi w trakcie pracy - mówi Dominika Krawczyk, dyrektora Galerii Bocheńskiej. - Urządzenia do dezynfekcji powietrza pracują non stop w sposób całkowicie bezpieczny dla ludzi. Wykorzystaliśmy sprawdzone urządzenia Sterylis, które są stosowane na stacjach jednego z dużych koncernów paliwowych.

Galeria Bocheńska walczy z drobnoustrojami przy użyciu technologii wywodzącej się z medycyny. Urządzenia zapewniają 2-stopniową filtrację powietrza i dezynfekcję promieniowaniem UV-C o długości fali 254 nanometrów - najskuteczniejszej w walce z patogenami. Sterylis emituje dawkę UV-C wystarczającą do zniszczenia koronawirusa. Została ona wyznaczona w badaniach przeprowadzonych w tym roku przez amerykański Boston University.

Filtrowanie i dezynfekcja powietrza to część właściwości urządzeń zastosowanych w Galerii Bocheńskiej. Oprócz wersji operującej promieniowaniem UV-C działają tam również urządzenia z trybem ozonowania. To funkcja, która pozwala na sterylizację powierzchni, w tym trudno dostępnych, w godzinach nocnych.

Urządzenia Sterylis BASIC, które m.in. zastosowała Galeria Bocheńska posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny i laboratoryjnie zmierzone bezpieczeństwo w zakresie UV-C. Technologia przeszła również badania w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest stosowana m.in. w prywatnych i publicznych szpitalach, przychodniach zdrowia i gabinetach lekarskich, punktach handlowych, sieciach paliw czy zakładach przemysłowych.

Galeria Bocheńska to kompleks handlowo-gastronomiczny, usytuowany przy bocheńskim rynku. Działa od 2015 roku w pieczołowicie odrestaurowanym obiekcie zlokalizowanym w ścisłym centrum Bochni.