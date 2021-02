Galeria Bronowice nagradza za lojalność

Galeria Bronowice postawiła na zmiany w programie lojalnościowym „Strefa Korzyści”. Wraz z nowym rokiem w aplikacji mobilnej pojawiła się możliwość przesłania zdjęcia paragonu prosto do Punktu Obsługi Klienta, bez konieczności jego bezpośredniego odwiedzenia. Dowód zakupu można przesłać prosto z domu, a obsługa sama naliczy uzbierane przez konsumenta punkty.

Zbieranie punktów, realizacja kuponów, nawigacja wprost pod wybrany sklep, a nawet pomoc w odnalezieniu auta na parkingu – to tylko przykładowe korzyści, płynące z posiadania aplikacji mobilnej Galerii Bronowice. Program lojalnościowy oferuje również możliwość zbierania punktów oraz ich wymianę na atrakcyjne nagrody, wśród których znalazły się m.in. mata do akupresury, głośniki bezprzewodowe, zestaw narzędzi, parownica czy nawilżacz ultradźwiękowy. Co zrobić, aby zdobywać punkty? Możliwości jest wiele: poprzez zrobienie zakupów w sklepach znajdujących się w Galerii Bronowice, zakup kart podarunkowych czy udział w organizowanych na terenie centrum handlowego wydarzeniach.

Galeria Bronowice nie zwalnia tempa nawet w dobie pandemii. Wychodząc naprzeciw użytkownikom aplikacji mobilnej oraz programu lojalnościowego „Strefa Korzyści” centrum handlowe zdecydowało się wprowadzić kolejne udogodnienie, czyli możliwość przesyłania zdjęć paragonów bezpośrednio przez aplikację, bez konieczności bezpośredniego odwiedzenia Punktu Obsługi Klienta.