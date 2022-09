Galeria Bronowice skupia społeczność rodziców i uczniów

Podczas spotkania w Galerii Bronowice odbędzie się konkurs „Upominek szkolny za paragon”. Rozstrzygnięty będzie konkurs „Wiedza to potęga” zachęcający uczniów zilustrowania swojego ulubionego przedmioty szkolnego.

Galeria Bronowice i wystawcy targów przygotują dla swoich gości warsztaty oraz rabaty i promocje na zajęcia pozaszkolne.

Galeria Bronowice znajduje się w północnej części Krakowa. Obiekt na trzech piętrach gromadzi 150 najemców. Do dyspozycji klientów pozostaje 2,4 tys. miejsc parkingowych. Punkt Obsługi Mieszkańców, Poczta, punkt Co-working, Strefa Relaksu ze Strefą Video Games to usługi, z których mogą skorzystać klienci galerii. Najemcami galerii są m.in.: 4F, 50style, Apart, Dr.Max, Atlantic, C&A, CCC, Costa Coffee, Cropp, Mohito, Monnari, Rossmann, Ryłko, Sinsay, Vistula, Wojtas i Wyjątkowy Prezent.