Galeria Bronowice z certyfikatem bezpieczeństwa Bureau Veritas Polska

Należąca do Ceetrus Polska i zarządzana przez NHOOD Polska Galeria Bronowice w Krakowie wdrożyła szereg rozwiązań i działań mających na celu zminimalizowania ryzyka zakażenia oraz zapewnienia właściwej ochrony sanitarnej. Sens działać potwierdził otrzymany certyfikat SafeGuard wydany przez Bureau Veritas Polska.

Fakt zmiany zachowań zakupowych Polaków i priorytetyzacji bezpieczeństwa potwierdzają badania, według których „czynnikiem, który w największym stopniu zyskał na znaczeniu podczas pandemii, jest własne bezpieczeństwo. Zaczęło na nie zwracać uwagę 58 proc. więcej Polaków niż przed jej wybuchem”

Krakowska Galeria Bronowice już od początku pandemii wprowadziła wiele środków bezpieczeństwa - m.in. wzmożoną, regularną dezynfekcję wyposażenia i urządzeń znajdujących się na terenie części wspólnych (m.in. windy, poręcze, schody, klamki, ekrany i obudowy planów interaktywnych, bankomatów etc). Także toalety i części wspólne dezynfekowane są częściej, niż dotychczas, przy zachowaniu restrykcyjnych zasad higieny. Na terenie całego Centrum rozlokowano dyspensery z płynem dezynfekującym do rąk, a dla klientów przygotowana została szeroka akcja edukacyjna dotycząca zasad bezpiecznych zakupów. Ściśle przestrzegane są zasady związane z odpowiednim dystansem oraz zasłanianiem ust i nosa, a specjalny system liczący wspiera zachowanie odpowiednich limitów osób w częściach wspólnych. We wzmożone działania prewencyjne zaangażowali są także najemcy, dodatkowo wprowadzając własne procedury przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z początkiem maja wysoką jakość działań Galerii Bronowice podnoszących bezpieczeństwo odwiedzających i pracowników obiektu potwierdziło grono niezależnych ekspertów firmy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., przyznając Galerii certyfikat „SafeGuard”. Złożona z ekspertów komisja audytorska przeprowadziła wieloetapową ocenę procesów i procedur, systemów i środków kontroli wprowadzonych przez zarządcę obiektu. Ocena koncentrowała się na 6 głównych obszarach i 15 ważnych podkategoriach - łącznie było to 41 punktów kontrolnych.

Opiniowane aspekty to m.in. środki zapewniające bezpieczeństwo klientów i pracowników, zasady utrzymywania higieny i czystości, dezynfekcja tzw. miejsc i powierzchni wrażliwych, środki bezpieczeństwa wdrożone przez najemców, działania informacyjne, procedury kryzysowe, mapowanie obszarów ryzyka, zgodność i egzekwowanie aktualnych rozporządzeń sanitarnych.

1

2