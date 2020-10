Galeria Bronowice z nową księgarnią

Galeria Bronowice nie zwalnia tempa nawet w okresie pandemii. W ostatnim czasie w centrum handlowym otwarta została się księgarnia Liber, która oferuje swoim klientom premierowe tytuły, największe bestsellery, ale również literaturę prawną, podręczniki szkolne czy książki kucharskie. To nie koniec nowości - swój salon powiększyła i przeniosła do nowej lokalizacji marka Varma.

W dobie pandemii niezwykle ważne jest, aby centra handlowe wdrażały działania marketingowe zgodne z oczekiwaniami klientów, które w dalszej kolejności prowadzą do zwiększenia odwiedzalności. Galeria Bronowice skutecznie realizuje te cele, skupiając się również na regularnym powiększaniu oferty usługowo-zakupowej.

W krakowskim centrum handlowym niedawno została otwarta księgarnia Liber. To miejsce, w którym miłośnicy czytania mogą znaleźć niemal każdy gatunek literacki we wszystkich dostępnych formatach: książki w formie papierowej, audiobooki czy wydania kieszonkowe. Marka posiada w ciągłej sprzedaży nie tylko tytułu takich autorów, jak Harlan Coben, J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien, Stephen King czy Remigiusz Mróz. Księgarnia oferuje również poradniki, biografie, podręczniki szkolne, a nawet książki kucharskie. Do dyspozycji czytelników została również oddana sekcja poświęcona tytułom, dla których ustalono już datę wydania. Lokal znajduje się na poziomie 0 i zajmuje niemal 124 m kw. powierzchni.

To nie koniec zmian w Galerii Bronowice. Powiększony lokal otworzyła tu ponownie marka Varma, posiadająca w swojej ofercie odzież damską i męską, obuwie oraz galanterię - salon o powierzchni 450 m kw. znajduje się na poziomie +1.

- Stawiając na rozwój naszego centrum i różnorodność oferty, staramy się zaproponować klientom to, czego w danej chwili potrzebują. Dostosowujemy się przy tym do dynamicznie zmieniających się oczekiwań konsumentów, stąd w naszej ofercie kolejne lokale i usługi. Otwarcie księgarni Liber oraz powiększenie salonu odzieżowego Varma doskonale uzupełnia naszą ofertę. Dzięki temu nasi klienci mogą skorzystać z jeszcze większego spectrum możliwości i usług - mówi Aleksandra Rzońca, dyrektor Galerii Bronowice.