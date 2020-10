Galeria Chełm z certyfkacją BREEAM Final Stage

Pierwsze centrum handlowe w Chełmie, Galeria Chełm, wspólny projekt Acteeum i Equilis, pozyskała certyfikat BREEAM Final Stage. To potwierdzenie spełnienia najwyższych norm ekologicznych przy realizacji chełmskiej galerii handlowej, otwartej w marcu tego roku. Obecna certyfikacja na poziomie Very Good utrzymuje pozyskany wcześniej certyfikat BREEAM Design Stage Very Good.