Trzy lata po otwarciu Galeria Chełm zanotowała rekordowy wynik odwiedzalności, poprawiając ubiegłoroczny rezultat o prawie 30 proc. Na terenie centrum działa 60 lokali handlowych i usługowych, dla których wzrost liczby klientów oznacza zwiększające się przychody.

2022 rok był dla nas udany i wzmocnił pozycję Galerii Chełm jako najbardziej popularnego centrum w regionie. Nie spoczywamy jednak na laurach. To motywuje nas do dalszej pracy nad zapewnianiem wyjątkowych doświadczeń naszym klientom, by każdy rok przynosił kolejne rekordy. Rozwijamy ofertę sklepów i gastronomii, ale Galeria Chełm to nie tylko miejsce do zrobienia zakupów. To miejsce spotkań, rozrywki i edukacji – miłego spędzania czasu - komentuje Xavier Pierlet - Chief Investment Officer Equilis Europe.