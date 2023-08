Trwają prace nad kolejną rozbudową Dekady Grójec, obiektu należącego do grupy Dekada SA. Już niebawem klienci centrum handlowego zrobią zakupy w sklepie Castorama Smart.

Jeszcze w 2023 roku Dekada Grójec powiększy się o nowego najemcę.

Castorama Smart będzie sklepem w nowej formule, kompaktowym, w którym zakupy będą szybkie i wygodne.

Łącznie Dekada Grójec będzie liczyć ponad 13 000 mkw.

Obecnie klienci Dekady Grójec mają do dyspozycji trzy jednopoziomowe budynki o łącznej powierzchni ok. 8200 mkw. Dekada zlokalizowana jest przy ul. Armii Krajowej 50, tuż przy obwodnicy Grójca, niedaleko drogi ekspresowej S7. To zapewnia łatwy dojazd z całego powiatu.

Dekada Grójec. Fot. PropertyNews

Ofertę Dekady Grójec tworzą sklepy takie jak: Biedronka, Jysk, Empik, Smyk, Diverse, CCC, Takko Fashion, Pepco, KiK, Kaes, Media Expert, Rossmann, Martes Sport, 50 style, Midi Zoo czy Marilyn. Wszystkie sklepy posiadają wejścia bezpośrednio z parkingu obsługującego 180 samochodów. Na terenie Dekady mieści się również strefa food trucków oraz ogólnodostępny punkt odbioru przesyłek i bankomat.

Dekada Grójec w trakcie rozbudowy. Fot. PropertyNews

Format galerii został zaprojektowany w taki sposób, by pozwalał na szybkie, wygodne i bezpieczne zakupy. Dzięki temu Dekada Grójec odnotowuje wysokie wyniki odwiedzalności.

Rozbudowa Dekady Grójec. Fot. PropertyNews

Nadal trwają prace nad rozbudową obiektu. Trwa budowa dedykowanego obiektu dla Castorama Smart. Powstanie także kolejny budynek handlowy o powierzchni około 2500 mkw. Docelowo Dekada Grójec będzie liczyć łącznie ponad 13 000 mkw.

Dekada Grójec. Fot. PropertyNews

Za komercjalizację obiektu odpowiada BOIG Property Consulting.

Dekada Grójec rośnie dla klientów. Fot. PropertyNews

Dekada Grójec w czasie rozbudowy. Fot. PropertyNews

Dekada Grójec w sierpniu 2023 r. Fot. PropertyNews

Dekada Grójec. Fot. PropertyNews

