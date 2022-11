Od wczoraj, 24 listopada, otwarta jest już nowa galeria handlowa Długosza 66. Galeria 66 mieści się w pobliżu al. Kromera na wrocławskich Karłowicach.

Galeria Długosza 66 działa od 24 listopada br.

W nowej galerii można robić zakupy w sklepach Dealz, Action, Maxi Zoo, Tedi, Pepco i KiK.

Wszędzie czekają promocje.

Na osiedlu Karłowice, przy ul. Długosza we Wrocławiu powstała nowa galeria handlowa. Inwestorem jest Triada Dom – Deweloper Wrocław. Długosza 66 Retail Park z okazji wczorajszego otwarcia przygotował dla klientów wiele promocji.

W galerii handlowej Długosza 66 na Karłowicach znajdują się popularne marki z różnorodną ofertą. Jest tam wielobranżowy miks i sklepy: odzieżowe, z elektroniką, zoologiczny, sportowy i drogeria. Są kolejne we Wrocławiu sklepy sieci handlowych: Dealz, Action, Tedi, Maxi Zoo, KiK, Rossmann i Pepco.

Większość sklepów w galerii Długosza 66 będzie czynna od poniedziałku do soboty od godz. 9.00 do 20.00. W niedziele handlowe godziny otwarcia będą takie same.

