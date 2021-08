Galeria Dominikańska z akcją "Wrocław na Nowo Zielony"

W ramach kampanii, przez najbliższe dwa miesiące wrocławianie będą mogli uczestniczyć w wielu eko aktywnościach w centrum handlowym i w przestrzeni miejskiej, począwszy od ekospacerów po udział w inspirujących wydarzeniach i konkursach.

Akcja potrwa do 26 września br.

W ramach tegorocznej odsłony projektu Galeria Dominikańska zachęca do zgłębiania wiedzy o Wrocławiu poprzez udział w cyklu 8 letnich ekospacerów z przewodnikiem. Co tydzień w ramach bezpłatnych pieszych wycieczek po mieście uczestnicy poznają nie tylko największe ekoperełki stolicy Dolnego Śląska, ale także przekonają się, jak w prosty sposób zmienić swoje nawyki, by żyć w zgodzie z naturą. Każde z cotygodniowych spotkań opatrzone jest innym hasłem przewodnim: nie wyrzucamy, oszczędzamy, praktykujemy zero waste, tworzymy, segregujemy, chronimy, zielenimy. Na uczestników czekają designerskie upominki – autorska ekomapa Wrocławia i magnesy albo plakaty z ilustracjami Malwiny Hajduk.

Pierwsze w tym cyklu zwiedzanie Stadionu Wrocław miało miejsce w minioną niedzielę. Najbliższy spacer odbędzie się już w sobotę (14 sierpnia) po Wrocławskim Bazarze Smakoszy –popularnym miejscu na kulinarnej mapie Wrocławia.

Akcji towarzyszy unikatowa instalacja roślinna, która powstała w Galerii Dominikańskiej. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać ten niepowtarzalny ogród stworzony z kwiatów wykonanych z nietypowych przedmiotów z recyklingu. Ekoaranżacje znajdują się w instaroomie na poziomie -1 oraz na poziomie +1 galerii. Niezwykła sceneria może posłużyć jako ścianka do zrobienia wyjątkowych fotografii oraz być inspiracją do stworzenia podobnych ekoinstalacji we własnym domu. Inicjatywę wspiera kampania miejska. W charakterystycznych miejscach miasta pojawiło się pięć kolorowych rowerów symbolizujących ekoakcję - na Hali Świebodzki, przy Barbarce na Wyspie Słodowej, na Wyspie Tamka, w beach barze Prosto z Mostu oraz we wrocławskim ZOO.