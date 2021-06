Galeria Dominikańska z nowym programem dla klientów

Galeria Dominikańska wprowadza program #maszokazje, dzięki któremu kupujący zyskują bieżący wgląd do oferty handlowej. Z programu kuponowego wrocławianie mogą korzystać od 11 czerwca.

Program kuponowy #maszokazje oferuje zniżki w sklepach w Galerii Dominikańskiej.

Do programu może dołączyć każda osoba w dowolnej chwili.

Galeria Dominikańska to wrocławskie centrum skupiające 100 sklepów i usług pod jednym dachem.

Dzięki #maszokazje użytkownicy zyskują dostęp do unikalnych ofert i okazji zakupowych, dostępnych wyłącznie w sklepach Galerii Dominikańskiej. Jego członkowie jako pierwsi otrzymują informacje o rabatach oraz akcjach specjalnych, a także możliwość skorzystania z promocji i zniżek sezonowych. Przygotowane zostały także konkursy z nagrodami.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Do programu może dołączyć każda osoba w dowolnej chwili. Aby przystąpić do niego wystarczy wejść na podaną powyżej stronę, wypełnić formularz i utworzyć hasło umożliwiające dostęp do stałej oferty.

W związku z uruchomieniem projektu, w dniach 11-27 czerwca, Galeria Dominikańska zaplanowała akcję, podczas której hostessy będą udzielały informacji o programie #maszokazje oraz o możliwościach zapisania się do niego. Dla nowych osób dołączających do projektu, przygotowano ekologiczne upominki – zestaw trzech glinianych doniczek z sadzonkami ziół (mięta, pietruszka, bazylia) lub bambusowy składany kubek, przydatny podczas podróży i wakacyjnych wycieczek. Ilość nagród jest ograniczona.

- Galeria Dominikańska stale dostosowuje się do potrzeb wrocławian i ich stylu życia. Dzisiaj jest to miejsce nieustannie poszukujące rozwiązań, które pozwalają uatrakcyjnić obecną ofertę i zainteresować nią klientów. Jednym właśnie z takich projektów jest #maszokazje - pogram skoncentrowany na ich potrzebach zakupowych i oczekiwaniach. #maszokazje zapewnia im stały dostęp do najnowszych promocji oraz akcji kuponowych organizowanych przez najemców - mówi Ewa Hiller, dyrektor Galerii Dominikańskiej.