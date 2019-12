Galeria Echo: debiuty, modernizacje i rekord odwiedzalności na koniec 2019 r

Dla należącej do EPP kieleckiej Galerii Echo, najchętniej odwiedzanego centrum handlowego w województwie świętokrzyskim, zakończenie roku obfituje w nowości. Ostatnio pojawił się tam salon popularnej marki Pako Lorente. W ciągu ostatnich kilku miesięcy powiększono też lokale Orsay, adidas, Pepco i Medicine, w tym ten ostatni prawie dwukrotnie. Podczas Black Friday w galerii pobito też tegoroczny rekord odwiedzalności.

– Pozycja Galerii Echo, czyli najbardziej popularnego centrum handlowo-rozrywkowego w regionie zobowiązuje, stąd nieustannie dbamy o wyjątkowe i zaskakujące doświadczenia zakupowe naszych klientów. Wciąż podnosimy poprzeczkę, wprowadzamy nowe marki i powiększamy ulubione koncepty. W przyszłym roku rozpoczynamy modernizację naszego food courtu, przygotowanego według unikalnego projektu, gdzie nasi klienci znajdą jeszcze większy wybór dań serwowanych w nowoczesnym wnętrzu z lokalnymi akcentami – mówi Grzegorz Czekaj, dyrektor Galerii Echo.

– Za nami udany rok, a najnowsze debiuty popularnych marek są dodatkowym powodem do zadowolenia. Konsekwentnie stawialiśmy na rozbudowę segmentu odzieży i akcesoriów, ponieważ te marki są jednymi z najchętniej wybieranych przez klientów. Salony z modą dopasowaną do każdej kieszeni znajdują u nas świetne warunki do rozwoju, dlatego poszerzają skalę swojej działalności. Przykładowo salon Medicine powiększył się ponad dwukrotnie, a Pepco zyskało ponad 30 proc więcej powierzchni – stwierdza Jakub Ociepka, Asset Manager, EPP.