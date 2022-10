Kolejny raz Galeria Echo oraz marka Dafi zachęcają do proekologicznego działania. Za oddane butelki do butelkomatu, każdy otrzyma voucher do wykorzystania.

Partnerzy serwisu

Kolejny raz kielecka Galeria Echo oraz marka Dafi zachęcają do proekologicznego działania.

Za oddane butelki do butelkomatu, każdy otrzyma voucher na pyszną kawę lub coś słodkiego do wykorzystania w kawiarni Costa Coffe lub Coffiko.

Dodatkowo każdy kto pobierze i zarejestruje się w aplikacji Klubu Galerii Echo otrzyma eko-butelkę filtrującą marki Dafi. Wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków. Często nie wymagają od nas wielu wyrzeczeń, a nawet mogą ułatwić nam życie i pomóc zaoszczędzić. Dlatego Galeria Echo w Kielcach oraz Formaster Group, właściciel marki Dafi, zachęcają mieszkańców Kielc do recyklingu jednorazowych butelek oraz puszek. Na parkingu w Galerii Echo na poziomie -1 –udostępniony jest butelkomat. Szerokie grono klientów chętnie już z niego korzysta. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl Czytaj więcej Galeria Echo w Kielcach z rekordem frekwencji Eko akcja w Galerii Echo. Chcąc jeszcze bardziej przybliżyć klientom jak działa butelkomat, galeria proponuje dodatkowy bonus za oddane butelki. W ramach popularyzacji idei recyklingu wszyscy, którzy wrzucą butelki lub puszki będą mogli odebrać voucher na kawę lub ciastko do realizacji w kawiarni Costa Coffe lub Coffiko w Galerii Echo. Dodatkowo każdy kto pobierze i zarejestruje się w aplikacji Klubu Galerii Echo otrzyma eko-butelkę filtrującą marki Dafi. Akcja trwa w dniach 21-22 października w godzinach 11-19.

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin