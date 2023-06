W Galerii Echo czeka nowa atrakcja. Kielecki obiekt ma dla swoich klientów przejażdżkę gokartami od Drift&Fun Akademia Driftu.

Drift&Fun Akademia Driftu jest nowym punktem na mapie Galerii Echo. Standardowe przejazdy w nowym punkcie w Kielcach odbywają się w cyklach 10 lub 20-minutowych. W ofercie jest sprzedaż voucherów i organizacja urodzin. Na torze jeżdżą dzieci już od trzeciego roku życia, a także młodzież i nieco starsi. Zabawę nadzorują instruktorzy.

Galeria Echo należy do EPP. Powierzchnia całkowita obiektu to 159 tys. mkw., z czego 70 tys. mkw. to powierzchnia handlowa, która mieści 250 sklepów.

