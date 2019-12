Galeria Echo w Kielcach z rekordem frekwencji

Ponad 10 milionów osób w 2019 roku - to historyczny rekord frekwencji galerii Echo. Kieleckie centrum handlowe poprawiło wynik w stosunku do poprzedniego sezonu o pięć procent – informuje echodnia.eu. Rekord padł pomimo niehandlowych niedziel.

- Przez ostatnie trzy poświąteczne dni Galerię Echo odwiedziło łącznie 140 tysięcy osób: w piątek, 27 grudnia – 50 tysięcy osób, w sobotę, 28 grudnia – 47 tysięcy osób, a w niedzielę – 43 tysiące osób. Te liczby są porównywalne z frekwencją z analogicznego okresu w poprzednich latach. Przez niemal cały grudzień według naszych statystyk mieliśmy 960 tysięcy odwiedzin, szacujemy więc, że do końca roku będziemy się mogli pochwalić milionem klientów. Ta liczba także jest porównywalna ze statystykami z poprzednich lat. Jeśli chodzi o cały rok 2019 to jest on rekordowy pod względem frekwencji. Już można powiedzieć, że mimo niehandlowych niedziel odwiedziło nas 10 milionami klientów. To rekordowy wynik, lepszy od poprzedniego o 5 procent – mówi Grzegorz Czekaj, dyrektor Galerii Echo w Kielcach.