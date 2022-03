Galeria „EkoWileńska” chce zachęcić warszawiaków do zamiany auta na rower

Galeria Wileńska chce zwrócić uwagę mieszkańców Warszawy na kwestie ekologiczne i zachęcić ich do zamiany samochodu na komunikację miejską czy rower.

Kampania rozpocznie się 31 marca i trwać będzie przez pół roku.

Każdego miesiąca centrum handlowe przygotuje wydarzenia w duchu eko oraz konkursy w mediach społecznościowych.

W okolicy Galerii Wileńskiej będzie można spotkać hostessy, które będą informować o korzyściach zmiany środka transportu na ekologiczny oraz będą rozdawać drobne upominki i zaproszenia, na których przedstawiony będzie plan wydarzeń zaplanowanych w ramach kampanii.

– Kampanią EkoWileńska chcemy zwrócić uwagę jak znaczący wpływ na środowisko mają nasze codzienne wybory. Pragniemy aktywnie przyczyniać się do budowania pozytywnych nawyków wśród praskiej społeczności, dlatego ruszamy z akcją informacyjną oraz atrakcyjnymi konkursami, których celem jest zachęcenie mieszkańców do skorzystania z roweru lub z komunikacji miejskiej podczas podróży do Galerii Wileńskiej – mówi Marta Chojnacka, dyrektor Centrum Handlowego Galeria Wileńska.

Pierwszego kwietnia przed Galerią Wileńską stanie mobilny serwis rowerowy, w którym doświadczeni mechanicy przeprowadzą przeglądy rowerów oraz wykonają niezbędne poprawki, a będą to: regulacja hamulców i przerzutek, smarowanie napędu, pompowanie dętek, wymiana klocków hamulcowych, wymiana łańcucha czy centrowanie kół. Serwis roweru potrwa od 10 min do 1 godziny – w zależności od zużycia sprzętu. Usługa serwisu jest bezpłatna, natomiast koszt wymiany części poniesie właściciel roweru. Każda osoba korzystająca z serwisu dostanie naklejkę z hologramem, która umożliwi rozpoznanie roweru i pozwoli na jego identyfikację w przypadku kradzieży.

– Cieszę się, że mogłem zostać ambasadorem akcji „EkoWileńska” i tym samym popularyzować wśród mieszkańców Pragi poruszanie się na dwóch kołach. Jako mieszkaniec Stolicy dobrze wiem, że rower to jeden z najbardziej uniwersalnych środków transportu. Przesiadając się z samochodu na rower dbamy nie tylko o siebie, ale też o środowisko. Możemy dużo dokładniej poznać otoczenie w którym się poruszamy zatrzymując się wszędzie tam, gdzie mamy na to ochotę – mówi Leszek ELDO Kazimierczak.