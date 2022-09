Za pół roku Galeria Emka w Koszalinie, n otworzy się w nowej odsłonie. Poziom wynajmu osiągnął aż 96 proc., a ostatnie umowy są w trakcie finalizacji.

Rozbudowywana obecnie Galeria Emka w Koszalinie zostanie otwarta w marcu 2023.

Za pół roku obiekt, należący do LCP Properties, otworzy się w nowej odsłonie.

Poziom wynajmu osiągnął aż 96 proc.

Ostatnie umowy są w trakcie finalizacji.

Galeria Emka zyska dodatkowe 10 000 mkw. powierzchni handlowo-usługowej oraz rozrywkowej w nowo budowanej części inwestycji. Docelowo obiekty zostaną połączone w kompleks handlowy o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 25 000 mkw.

Dziś Galeria Emka to kompaktowe centrum handlowe o powierzchni 15 000 mkw., na której mieści się ponad 70 sklepów o zróżnicowanej ofercie – od popularnych marek modowych, obuwniczych czy kosmetycznych, po punkty usługowe i bogatą ofertę gastronomiczną. Obiekt, usytuowany jest wśród osiedli mieszkaniowych i od lat cieszy się ogromną popularnością, a jego śródmiejska lokalizacja zapewnia bardzo dobry dojazd zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Liczba miejsc parkingowych wzrośnie z 550 do 800. Oferta Galerii Emka skrojona jest na potrzeby mieszkańców Koszalina i okolic, którzy cenią ją nie tylko jako destynację zakupową, ale również jako miejsce do spędzania wolnego czasu z rodziną i spotkań ze znajomymi.

Komercjalizacja II etapu Galerii jest na ukończeniu, a jej poziom wynosi aktualnie 96 proc. Liczymy, że tradycje handlowe tego miejsca oraz rozszerzona oferta zaowocują wzrostem ilości klientów. Wśród przyszłych najemców znajdą się nowe, znane marki m.in.: Half Price na powierzchni ponad 2500 mkw., nowoczesny klub fitness ogólnopolskiej sieci Just Gym, kino Helios z kilkoma salami projekcyjnymi, w tym salami klasy premium, jeden z największych w regionie salonów Sinsay o powierzchni ok. 1 200 mkw. Podpisaliśmy także umowy z lubianą siecią JYSK oraz pierwszym w mieście salonem zoologicznym marki Zoo Karina – mówi Justyna Małysko, Senior Leasing Manager w LCP Properties.

Prace budowlane przebiegają zgodnie z planem. Otwarcie Galerii Emka planowane jest w marcu 2023 roku.

