Galeria Galena przyciągnęła znane marki

Odpowiednio dobrane i ukierunkowane działania operacyjne oraz marketingowe doprowadziły do kolejnego kroku rozwijającego tenant-mix obiektu w Jaworznie. Dzięki właściwie sformułowanej strategii na ten i kolejne lata, Galeria Galena rozbudowała swoje portfolio o marki z różnych kategorii zakupowych. W maju do grona najemców obiektu dołączyli: Triumph, z lokalem o powierzchni 50 mkw. oraz sklep z asortymentem dla najmłodszych: 5-10-15, o powierzchni ok. 60 mkw. Letni czas to otwarcia sklepów wielkopowierzchniowych. W lipcu na blisko 500 mkw. otworzył się Dealz, a marka TEDI gości Klientów na niemal tysiąc mkw. Najnowszym brandem jaki zaufał Galerii Galena, jest Black Red White, który otworzył swoje podwoje 1 października, gdzie na 1,3 tys. mkw. przygotował szeroki wybór mebli i akcesoriów do domu.

- Niezmiernie cieszy nas fakt, że aż 5 nowych marek, postanowiło otworzyć swoje kolejne lokale właśnie w Galerii Galena w Jaworznie. Potwierdza to tylko, że przygotowane przez nas działania i plan na najbliższe, wymagające miesiące zostały zauważone i docenione przez rynek. – komentuje Katarzyna Zdunek, Prezes Zarządu P.A. Nova Management. - Dzięki zaufaniu jakim obdarzyli nas partnerzy, mieszkańcy Jaworzna mogą w tej chwili wszystkie swoje potrzeby zakupowe zrealizować w jednym miejscu – dodaje.