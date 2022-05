Galeria Gniezno nie tylko sprzedaje, ale i wypożycza

Z myślą o miłośnikach książek Galeria Gniezno stworzyła biblioteczkę. Klienci mogą swobodnie wypożyczać z niej upatrzone tytuły rozwijając swoją czytelniczą pasję, a także uzupełniać o nowe książki np. ze znajdującej się w gnieźnieńskim centrum handlowym Księgarni Świat Książki, kiosku Kolporter lub własnej domowej biblioteczki. Zasada bookcrossingu jest jedna – możesz zabrać ze sobą tyle książek, ile przekazałeś ze swoich zbiorów.

Idea wspólnego dzielenia się książkami i popularyzacji czytelnictwa to wspaniała inicjatywa! Jesteśmy pewni, że nasi klienci chętnie się do niej przyłączą rozwijając swoje pasje. Jak widać Galeria Gniezno to nie tylko miejsce spotkań podczas zakupów, ale także świetna okazja do wymiany zupełnie bezpłatnie książki! - mówi dyrektor Paulina Ostrowska.