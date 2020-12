Galeria Gniezno pomoże upiec świąteczne ciasteczka

Jeśli jeszcze nie mieliście czasu, aby pomyśleć nad tegorocznymi wypiekami, to nic straconego. Galeria Gniezno przygotowała dla swoich klientów gotowe zestawy do upieczenia słodkich ciasteczek. Zasady akcji są niezwykle proste. Wystarczy odwiedzić galerię w dniach 11-13.12.2020 r., zrobić zakupy za minimum 100 złotych (można łączyć przy tym maksymalnie dwa paragony) i zarejestrować je na świątecznym stoisku w godzinach 11:00 – 19:00. Nagrody czekają na odbiór.



- Cieszymy się, że udało nam się zorganizować świąteczną akcję, w której możemy obdarować naszych Klientów zestawami do wykonania i przechowywania słodkich wypieków – mówi Paulina Ostrowska, dyrektor CH Galeria Gniezno - Zachęcamy do przyrządzania ciasteczek razem ze swoimi dziećmi – na pewno bardziej poczują i zapamiętają klimat Bożego Narodzenia – dodaje Ostrowska.

Odbierzcie przygotowane pakiety i wspólnie twórzcie wyjątkowe wspomnienia! Regulamin akcji dostępny jest na stoisku promocyjnym.

Właścicielem CH Galerii Gniezno jest Ezraya Investments, należąca do funduszu inwestycyjnego Standard Life Investments.