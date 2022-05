Galeria Gniezno razem z Minionkami umili czas najmłodszym tuż przed wakacjami

Bob, Kevin, Stuart i nowy bohater - Otto odwiedzają Galerię Gniezno zapewniając dzieciom zabawę i nagrody w konkursach.

Minionkowa Recepcja przybliży gościom plan atrakcji.

Galeria Gniezno na Minionkowej Scenie urozmaici czas najmłodszych gości.

Zabawa nawiązuje do gry Minion Rush – uczestnicy wykonując przeróżne zadania zbierać będą bananowe monety – walutę, którą później mogą wymienić na nagrody. Na początek zalecamy odwiedzić Minionkową Recepcję, gdzie można będzie zapoznać się z planem atrakcji, regulaminem oraz odebrać najnowszy numer Magazynu FUN. Jeśli dziecko będzie przebrane (wystarczy jedna, dowolna część minionkowej garderoby) to w nagrodę otrzyma bananowe dukaty.

Sercem wydarzenia będzie jednak Minionkowa Scena, na której będą się działy przeróżne atrakcje! Na Wasze pociechy czekać będzie nauka tańca Minion Boogie, szkółka Kung Fu Minions, Rodzinny Minionkowy Quiz oraz spotkania z aż czterema Minionkami. Oczywiście za uczestnictwo przewidziane są bananowe monety, gadżety i inne prezenty. Nie zabraknie również nutki rywalizacji – konkurować będzie można we wskazywaniu par, różnic w kadrach filmowych czy grając w Minionkowe piłkarzyki lub cymbergaja. U nas nie będzie przegranych! Nawet Ci, którzy nie zwyciężą, dostaną monety za uczestnictwo.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zebraną w boju walutę będzie można wymienić w Otto Shopie, w którym będzie możliwość stworzenia spersonalizowanego kamienia Otto oraz w Minionkowej Fotobudce, gdzie będzie można zrobić komplet czterech zdjęć w Minionkowym anturażu, Dodatkowo swoim wyjątkowym charakterem zachwycać będzie Minionkowy Happy Van – świetne miejsce do pamiątkowego selfie!

- W naszej galerii dbamy o klientów w każdym wieku, a dla najmłodszej, najbardziej wyjątkowej grupy mamy wyjątkowych gości. Jesteśmy pewni, że Minionki sprawią wiele radości nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom, którzy mogą w nieco inny, niecodzienny sposób spędzić czas ze swoimi pociechami, gwarantując sobie masę wspaniałych wspomnień­ – mówi Paulina Ostrowska, dyrektor centrum handlowego Galeria Gniezno.

Premiera filmu animowanego „Minionki: wejście Gru” już 1 lipca. Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie, w której nie będzie przegranych. Do zdobycia całe mnóstwo świetnych nagród oraz bezcennych pamiątek i wspomnień, które zostaną z uczestnikami przez lata. Zapraszamy 14 maja od 11:00 do 19:00.