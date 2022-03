Galeria Gniezno także włącza się w pomoc Ukraińcom. W centrum ruszyła zbiórka artykułów pierwszej potrzeby

Galeria Gniezno wraz z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i hipermarketem Carrefour organizuje zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy.

Potrzebne są m.in. żywność, artykuły kosmetyczne oraz lekarstwa.

Wszyscy chętni, którzy chcą wesprzeć ogólnopolską inicjatywę, od 2 marca mogą przynosić ze sobą dary i zostawiać je w specjalnie utworzonym na ten cel magazynie, mieszczącym się obok Biura Podróży Itaka.

W Galerii Gniezno zbierane są artykuły pierwszej potrzeby

Wśród najpotrzebniejszych rzeczy są m.in.:

- ręczniki (czyste)

- art. higieniczne (mydło, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, podpaski, tampony, papier toaletowy, chusteczki nawilżane, pampersy)

- art. kosmetyczne (szampon, żel pod prysznic, antyperspirant)

- szczotki do włosów i grzebienie

- kołdry, poduszki, pościel

- śpiwory, karimaty

- leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, plastry

- żywność z długim terminem przydatności do spożycia

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dary powinny być posegregowane i umieszczone w pudłach lub workach

Organizatorzy zbiórki w Galerii Gniezno proszą o przynoszenie wyłącznie potrzebnych i posegregowanych rzeczy w pudła lub worki, co pozwoli wolontariuszom w ich identyfikacji i późniejszym rozlokowaniu. Mieszkańcy Gniezna mogą przynosić dary do punktu zbiórki w godzinach otwarcia galerii.

Akcja organizowana jest w ramach współpracy Galerii Gniezno ze stowarzyszeniem Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i hipermarketem Carrefour.