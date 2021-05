Galeria Gniezno z nową ofertą jubilerską

Do grona najemców Galerii Gniezno dołączył W.Kruk. Otworzono również odświeżony salon Apart.

Długo wyczekiwane otwarcie salonu Apart miało miejsce w ostatni wtorek, tuż po zniesieniu obostrzeń związanych z lockdownem. Nowoczesny design i odmieniona przestrzeń to nawiązanie do obecnego konceptu marki, który od lat kojarzy się z ekskluzywnością i prestiżem. Wśród bogatej oferty, Apart oferuje biżuterię jako uzupełnienie nie tylko do oficjalnych stylizacji, ale także na co dzień.

Do grona najemców dołączył W.Kruk - najstarsza firma jubilerska w Polsce. W ponad 140 salonach firmowych na terenie całego kraju W.KRUK oferuje najwyższej jakości złotą i srebrną biżuterię, brylanty, kamienie szlachetne oraz autorskie kolekcje inspirowane najnowszymi trendami. Wśród pozostałych brandów, marka wyróżnia się przede wszystkim najwyższą jakością produktów, a także ekspercką wiedzą, dzięki której każdy znajdzie dla siebie wymarzoną biżuterię.

- Wiosna to czas zmian, także w Galerii Gniezno. Zaczęliśmy od otwarcia nowoczesnego salonu Apart, który zachwyca designerskim wystrojem i bogatą ofertą. Ponadto nasi Klienci mogą także wybrać się na zakupy do nowo otwartego salonu W.Kruk. Naszym celem niezmiennie jest wprowadzanie zróżnicowanej oferty, dlatego cieszymy się, że Galeria Gniezno stale poszerza swoją ofertę. – mówi Paulina Ostrowska, dyrektor Centrum Handlowego Galeria Gniezno.