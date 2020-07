Galeria Gniezno zaczyna ponownie tętnić życiem

- Proces powrotu do normalności sprzed pandemii bardzo nas cieszy. Ponowne otwarcie kina i biura podróży to jeden z jego etapów. Małymi krokami zmierzamy do otworzenia Centrum w sprawdzonej, lubianej przez wszystkich formule. Stale podkreślamy, że pragniemy stworzyć naszym Klientom przestrzeń, w której znajdą wszystko czego mogą potrzebować. Ponowne otwarcia znakomicie się w ten koncept wpisują – mówi Paulina Ostrowska, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria Gniezno.

Już 3 lipca nastąpi ponowne otwarcie kina Helios – jedynego kina w mieście. Zapowiada się powrót do filmowych emocji na najwyższym poziomie. Kino Helios zadbało nie tylko o to, by aktualna oferta mogła trafić w szerokie gusta odbiorców, ale również, a może przede wszystkim, o bezpieczeństwo.

Wprowadzono szereg działań, które zostały podjęte w celu ochrony zarówno widzów jak i pracowników obiektu. Na terenie kina Helios obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Zalecenie dotyczy zarówno obsługi jak i klientów. Kino wprowadziło do regularnej sprzedaży maseczki ochronne, dzięki czemu każdy ma możliwość ich szybkiego nabycia na miejscu. Na terenie obiektu (przed wejściem do kina, w strefie gastronomicznej, w toaletach oraz przy wyjściach z sal kinowych) zamontowano dozowniki z płynem do dezynfekcji. Obsługa kina została dodatkowo zobligowana do noszenia rękawiczek. Hol kina, stoliki oraz toalety są regularnie dezynfekowane, podobnie jak sale kinowe. Te dodatkowo, po każdym seansie będą wietrzone.

Bardzo ważne jest, aby o bezpieczeństwo dbali nie tylko pracownicy obiektu, ale również Klienci. Widzowie powinni zachować między sobą minimum 1,5 metrowy odstęp. Ułatwieniem z pewnością staną się specjalnie przygotowane i wyznaczone linie wskazujące bezpieczne odległości pomiędzy osobami stojącymi np. w kolejce.

Dodatkowo z początkiem miesiąca nastąpiło również ponowne otwarcie biura podróży ITAKA.