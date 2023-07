Galeria Jurajska inwestuje w swoją przestrzeń. W centrum handlowym trwa zakrojona na szeroką skalę, wieloetapowa modernizacja parkingów wielopoziomowych, które przewidziane są na 733 samochody.

Pierwsza część prac już się zakończyła.

W jej efekcie wymieniono nawierzchnię żywiczną na poziomie 2 i 2A. parkingu, a także nawierzchnię w częściach wjazdowych i zjazdowych pomiędzy poziomem 1A. a poziomem 2A.

Kolejne prace zaplanowane są na ten rok.

W 2023 roku prace w Galerii Jurajskiej w Częstochowie skoncentrują się na nawierzchni na poziomie 1 i 1A, a także na odcinkach, które łączą ze sobą poziomy 0, 1 i 1A. Prace mają także objąć odświeżenie ścian fasadowych parkingów na wszystkich ich poziomach.

To jedna z naszych ważniejszych inwestycji w ostatnich latach, kluczowa dla footfallu i atrakcyjności galerii. Dziś zdecydowana większość odwiedzających Jurajską to zmotoryzowani, którzy na zakupy do galerii dojeżdżają samochodem lub motocyklem z całego regionu, a także z 3 ościennych województw – mówi Anna Borecka, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

Dlatego tak ważne dla nas jest, aby zapewnić im możliwie najwyższy komfort parkowania. W ostatnich latach skupiliśmy się na zwiększeniu miejsc postojowych, w efekcie czego w Jurajskiej jest ich łącznie aż 2200. Tym razem koncentrujemy się na pracach modernizacyjnych, które odświeżają miejsca, które powstały w momencie otwarcia galerii 14 lat temu – dodaje.

Dzięki pracom parkingi zyskują stopniowo nową, wodoszczelną i odporną na czynniki zewnętrzne nawierzchnię. Wymiana dylatacji z kolei zredukuje hałas, który towarzyszy poruszaniu się samochodów po piętrowym parkingu – informuje Jurajska.

– Prace realizujemy etapami tak, aby nie były one uciążliwe dla klientów i nie przyczyniały się do znacznego zmniejszenia miejsc postojowych. Cała inwestycja przebiega niezwykle sprawnie, co sprawia, że prace nie są odczuwalne ani przez odwiedzających, ani przez najemców i nie mają wpływu na prowadzony biznes i atrakcyjność obiektu w oczach zmotoryzowanych klientów – mówi.

Galeria Jurajską. Fot. Mat. pras.

W Galerii Jurajskiej można dziś znaleźć łącznie 2200 miejsc postojowych, z czego 2145 przewidziano dla samochodów, 30 dla motocykli, a 25 dla autokarów wycieczkowych. Z myślą o tych ostatnich stworzono nawet osobny parking, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

