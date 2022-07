Galeria Jurajska pod lupą klientów. Jak ocenili centrum?

Popularne marki, oferta rozrywkowa, ale także nowoczesny food court i czystość – to tylko niektóre z czynników, które wpłynęły na wysoką ocenę.

Najnowsze badania ARC Rynek i Opinia, pokazują jak silną marką w swoim regionie jest dziś obiekt.

Tak wysoka ocena przychodzi w okresie pełnym wyzwań dla rynku retail, kiedy to klienci krytycznym okiem patrzą na obiekty handlowe.

– W naszym centrum nie tylko stworzyliśmy niezwykle atrakcyjną ofertę, opartą na modzie, ale także rozwinęliśmy segment szeroko pojętych atrakcji czasu wolnego, tworząc tak unikalne przestrzenie jak np. Bulwary Jurajskie czy strefę relaksu z akwariami słono- i słodkowodnymi. Zaprocentowały także liczne inwestycje poczynione w ostatnich latach, w tym modernizacje pasaży. Klient dostrzegł i docenił te kluczowe dla nas zmiany – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

Pandemia zmieniła konsumenta

Co ważne, tak wysoka ocena przychodzi w okresie pełnym wyzwań dla rynku retail, kiedy to klienci krytycznym okiem patrzą na obiekty handlowe. – Pandemia zmieniła konsumenta, sprawiając, że do głosu doszły nowe potrzeby. Wszystko jednak wskazuje na to, że w naszym rozwoju podążamy za tymi oczekiwaniami, wpasowując się nie tylko w trendy rynkowe, ale także potrzeby, zwłaszcza lokalnego i regionalnego klienta – mówi.

Za wysoką oceną dla obiektu stoją konkretne elementy. Aż 96 proc. regularnych klientów zadowolonych jest z dostępu do bardzo szerokiej i zróżnicowanej oferty handlowej Galerii Jurajskiej. 94 proc. odwiedzających podobają się nowe marki, które otwierają tu swoje sklepy. 97 proc. z kolei na plus ocenia ofertę gastronomiczną, ujętą w nowoczesny i przestronny food court. 96% taką notę wystawia ofercie rozrywkowo-rekreacyjnej.

Jesteśmy jedynym typowym obiektem fashion w regionie, a także jedyną galerią mającą tak zróżnicowaną ofertę handlowo-rozrywkową. W tym obszarze w ostatnich latach zaszły spore zmiany na plus. W efekcie, obiekt jest niemal w pełni skomercjalizowany, oferując klientowi kompleksową, ale i kompaktową ofertę, jakiej można oczekiwać po galerii tej skali – mówi Anna Borecka-Suda.

Ale oferta to nie jedyne, co powoduje zadowolenie u klienta Jurajskiej. 92 proc. ceni obiekt za łatwość dojazdu samochodem i komfort jaki zapewnia zmotoryzowanym. 95 proc. premiuje Jurajską za nowe inwestycje, jakie tu poczyniono w ostatnich latach, w tym np. modernizację alei handlowych, stworzenie stref relaksu czy Bulwary Jurajskie i boiska do siatkówki plażowej. Zaś 97 proc. docenia atmosferę w obiekcie. Równie wysokie oceny przypadają też za czystość i jakość obsługi, a także dostępne w obiekcie sezonowe promocje. Aż 97 proc. klientów w dobie COVID-19 czuje się bezpiecznie w częstochowskiej galerii.

Co ciekawe, klienci niewiele chcieliby zmienić w Galerii Jurajskiej. Zdaniem aż 99 proc. centrum handlowe nie musi wprowadzać niczego nowego czy dodatkowego, aby skłonić mieszkańców regionu do częstszych wizyt. Zaledwie 1 proc. chciałby m.in. dodatkowych sklepów.