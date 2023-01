Karty podarunkowe w centrach handlowych cieszą się coraz większą popularnością, zwłaszcza w sezonach prezentowych. Widać to m.in. na przykładzie Galerii Jurajskiej.

Galeria Jurajska odnotowała rekordową sprzedaż swoich kart podarunkowych.

Tylko w okresie przedświątecznym, tj. w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, do sprzedaży trafiło tu niemal 10 tys. kart prepaid o łącznej wartości ponad 1,84 mln złotych.

Klienci centrum doładowują swoje arty coraz większymi kwotami.

W grudniu – miesiącu kluczowym dla handlu – Jurajska zajęła wysokie, bo 5. miejsce w zestawieniu sprzedaży kart w galeriach, jaki prowadzi ich operator FinPay. Wyższe miejsca zajęły tylko znacznie większe centrach handlowe ulokowane w dużych miastach, w tym m.in. w Poznaniu i Łodzi.

Ale rośnie nie tylko zainteresowanie i sprzedaż kart. Klienci centrum doładowują je coraz większymi kwotami. W grudniu 2022 r. wartość średniego zasilenia wynosiła ponad 190 złotych, dla porównania w listopadzie 2022 r. było to około 174 złotych. Nie brakowało jednak kart ze zdecydowanie wyższymi sumami.

Na tak dobry wynik złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim na rynku dynamicznie rośnie popularność kart prepaid, które udostępnia coraz więcej marek i centrów handlowych – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.

fot. Galeria Jurajska_2.jpg

– Klienci oswoili się już z tym produktem, rozumieją zasady korzystania z niego i dostrzegają coraz więcej jego zalet, zwłaszcza w sezonach prezentowych. Pod tym względem Jurajska mocno korzysta na ogólnopolskim trendzie konsumenckim i rozwoju rynku prepaid – dodaje.

Nie jest to jednak jedyny powód dobrych wyników. – W Jurajskiej mocno rośnie sprzedaż wśród lokalnych pracodawców, w tym dużych firm, które wykorzystują karty do motywowania i nagradzania pracowników np. w zastępstwie bonów podarunkowych czy premii finansowych – mówi.

Firmy sięgają po karty galerii Jurajskiej

– Pod tym względem końcówka 2022 roku również była rekordowa. Firmy kupują dziś najchętniej karty o wartości od 100 do 500 złotych, coraz częściej też wykorzystując w tym celu udostępnioną możliwość zakupu online, co znacznie ułatwia im transakcję – dodaje.

Sprzedażowy peak to także zasługa sezonowości. – Wśród klientów indywidualnych karty stały się popularnym i chętnie wybieranym prezentem okazjonalnym, dzięki któremu ofiarowuje się zakupy w Jurajskiej. Dla wielu osób to dziś bardzo atrakcyjny i – co kluczowe – uniwersalny upominek, bo obdarowany sam może zrealizować transakcję zakupu w sklepach naszej galeri – mówi.

Galeria Jurajska ma nowego operatora swojej karty

Wynikom pomogły też zmiany, na jakie zdecydowało się centrum. Pod koniec 2022 roku wymieniono operatora kart, nawiązując współpracę FinPay. Re-launchowi kart towarzyszyła też kampania promocyjna, która na nowo przedstawiała produkt oraz jego funkcjonalność.

Według nowych zasad klienci sami decydują o kwocie, jaką mogą doładować kartę prepaid MasterCard. Minimalna wartość wynosi 50 zł, a maksymalna 1000 zł. Kupujący mają też opcję doładowania do 4000 zł przy podaniu danych osobowych przy zakupie. Sprzedaż prowadzona jest zarówno stacjonarnie w Punkcie Informacyjnym, jak również online z dostawą do domu.

Wraz z wprowadzeniem kart nowego operatora, klienci zyskali także większą elastyczność m.in. w limicie kwoty, ale także dwa sprawnie działające kanały zakupu – stacjonarnie i online z dostawą, a także online w opcji click&collect. Miało to kolosalny wpływ na popularność i udany re-launch produktu w kluczowym sezonie dla handlu i obrotów naszych najemców – mówi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl