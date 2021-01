Galeria Jurajska szykuje się do otwarcia

W Galerii Jurajskiej praca wrze. Po wczorajszej decyzji rządu o "odmrożeniu" handlu, sklepy rozpoczęły przygotowania do ponownego otwarcia 1 lutego.

Jak poinformował Minister Zdrowia na wczorajszej konferencji, od poniedziałku, podobnie jak po jesiennym lockdownie, w najwyższym reżimie sanitarnym znów będą mogły być czynne m.in. sklepy odzieżowe, obuwnicze, perfumerie, jubilerzy, a także sklepy sportowe, z elektroniką, wyposażeniem wnętrz oraz ofertą dla dzieci. Dołączą one do działających do tej pory sklepów spożywczych, meblarskich, księgarni, drogerii, aptek i usług.

Także w Galerii Jurajskiej oferta znów będzie dostępna w znacznie szerszym zakresie niż w ostatnich tygodniach. Przygotowania do otwarcia ruszyły pełną parą. - Na ten moment czekaliśmy aż 5 tygodni! Od dziś rana niemal w każdym sklepie prowadzone są prace porządkowe, co widać w liczbie stale spływających do nas awizacji - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

- W lokalach pojawili się także pracownicy. Towar z magazynów przekładany jest obecnie na wieszaki i półki. Sporo jest także dostaw kurierskich, z którymi przyjeżdżają zarówno rzeczy, które trafią na przeceny, jak również nowe kolekcje, które o tej porze roku zwykle już były dostępne np. w sklepach sieci odzieżowych - dodaje.

Nie tracąc czasu sklepy przygotowują się także do rozruchu sezonu zimowych wyprzedaży. - Przybywa lokali, w których pojawiają się informacje o przecenach, co jest jasnym sygnałem, że pomimo długiego lockdownu, sezon wyprzedażowy nie ominie klientów. Wielu markom zależeć będzie na tym, aby szybko sprzedać towar, który przez ostatnie tygodnie "zamrożony" był w magazynach. Pierwsze zwiastuny obniżek już widać w witrynach - dodaje.

Ile sklepów będzie otwarte od poniedziałku? - Liczymy na to, że wszystkie sklepy i punkty usługowe wznowią działalność. Prawie wszyscy nasi najemcy już szykują się do otwarcia. Jednak pełna lista sklepów otwartych najpewniej znana będzie dopiero w poniedziałek. Możliwe, że będzie ona także uzupełniania w kolejnych dniach. Szczegóły na bieżąco pojawiać będą się na naszej stronie internetowej - mówi Borecka Suda.

Jak podkreśla przedstawicielka obiektu, zniesienie ograniczeń w handlu w końcu daje sklepom szansę na to, aby w mogły zacząć odrabiać straty. - Wszyscy odczuliśmy negatywne skutki trzeciego lockdownu, dodatkowo przedłużonego do końca lutego. Był to okres zawieszenia, który generował na całym rynku retail wielomiliardowe straty, zwłaszcza, że przypadł na szczyt sezonu zimowych wyprzedaży. Teraz pojawia się odrobina nadziei - mówi.