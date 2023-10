Największe centrum handlowe w Częstochowie zamienione zostało w plan telewizyjny. Galeria Jurajska wystartowała właśnie z własnym, pilotażowym kanałem.

Pierwsze odcinki TV juRAJSKA, bo tak nazywa się nowy projekt internetowy, można już oglądać online na YouTube.

Treści pojawiają się też na innych kanałach społecznościowych Jurajskiej.

Autorem koncepcji programu jest warszawska agencja QRA PRODUCTION.

Formuła telewizji utrzymana jest w lekkim i zabawnym tonie. W realizowanych odcinkach będzie można znaleźć m.in. quizy i sondy z udziałem klientów, konkursy dla widzów, zakupy na ślepo, modowe polecajki, challenge Tik-Tokerów (m.in. Ciapura i Sebastiana Kowalczyka) czy spotkania z gośćmi w specjalnie zbudowanym studio TV juRAJSKA.

TV juRAJSKA to odważny projekt na polskim rynku retail, przede wszystkim z uwagi na swoją specyfikę. Content tworzony jest bowiem zarówno przez gości specjalnych czy influencerów, jak również przez przypadkowych przechodniów-klientów Jurajskiej i najemców, którzy są zaangażowani w realizację – mówi Anna Borecka, wicedyrektor Galerii Jurajskiej.

Nagranie TV juRAJSKA. Fot. Mat. pras.

– Co więcej, każdy z odcinków powstaje spontanicznie, bazując jedynie na ogólnej koncepcji. Nie ma tu reżyserowanych rozmów, scenek czy challengów. Przeciwnie, włączamy kamerę, wchodzimy z ekipą do Jurajskiej i pozwalamy na to, aby działa się akcja. To sprawia, że każdy z odcinków jest na swój sposób nieprzewidywalny i zaskakuje widza, a co najważniejsze bawi – dodaje.

To co jednak spaja TV juRAJSKA to prowadzący. Został nim charyzmatyczny częstochowianin Kacper Predko. – To mocny, lokalny akcent naszej TV. Zależało nam bowiem na prowadzącym, który związany jest z regionem, zna rytm Częstochowy i doskonale czuje klimat miasta i samej Jurajskiej, a do tego będzie potrafił wciągnąć naszą społeczność w zabawę – mówi.

Główną platformą, na której można oglądać TV juRAJSKA został YouTube. Tu zamieszczane są pełnoformatowe odcinki, Shorty, będące często blooperami i zakulisowymi realizacjami, a także zapowiedzi kolejnych odcinków. Treści pojawiają się też na innych kanałach społecznościowych Jurajskiej na Tik-Toku, Facebooku oraz jako Reelsy na Instagramie.

– Realizując TV juRAJSKA nie skupiamy się wyłącznie na YouTube. W pełni wykorzystujemy możliwości, jakie dają nam prężnie działające w social mediach kanały galerii, docierające do setek tysięcy odbiorców. Tym samym znacząco zwiększamy widownię każdego odcinka, a także skutecznie promujemy telewizję, nasze marki i samą Jurajską – mówi.

– Nie robimy tego jedynie w formie teaserów czy spotów zapowiadających odcinek. Sięgamy po wycięte wpadki i przejęzyczenia z realizacji oraz pokazujemy backstage. Podkreślając tym samym spontaniczny i komediowy wręcz charakter produkcji. Każdy może więc zobaczyć, jak realizujemy naszą TV – mówi. Co więcej, każdy może się w niej pojawić.

Jak podkreślają przedstawiciele Jurajskiej, kanał powstał po to, aby skupić wokół siebie młodych klientów galerii. Jest on także nową platformą promocji dla najemców obiektu, których jest niemal 200. – Wyszliśmy z założenia, że jeśli realizujemy quiz, sondę czy challenge, a ktoś zobaczy naszą ekipę, może do niej podejść i wystąpić w naszej TV. Oznacza to, że każdy może zostać jedną z gwiazd odcinka. Taka otwartość jest fundamentem tego projektu – mówi Anna Borecka.

– Podobnie jak otwartość na współpracę z najemcami Galerii Jurajskiej. W poszczególnych odcinkach nie znajdziemy jednak nachalnego brandingu, lokowania czy tzw. segmentu reklamowego. Marki, z którymi realizujemy TV juRAJSKĄ np. TK Maxx czy Cropp, osadzone są w odcinkach kontekstowo i natywnie, a ich produkty są częścią np. challengu czy innej zabawy realizowanej na terenie sklepu. To dla galerii nowy model współpracy z obecnymi w niej brandami – dodaje.

Stworzony kanał jest częścią realizowanej od początku 2023 roku nowej strategii marketingowej obiektu, w której mocny akcent położono na digital, a także komunikację z najmłodszymi grupami konsumentów, w tym Gen Z. Wyrazem tego jest m.in. nowa linia kreatywna obiektu, a także uruchomienie na początku 2023 roku kanału na Tik-Toku.

Komunikacja galerii handlowej musi być dziś międzypokoleniowa i inkluzywna, nie może pomijać, żadnego z pokoleń klientów. Projekty, które od niedawna realizujemy są tego najlepszym dowodem. Odzwierciedlają one też zachodzącą na rynku centrów handlowych ewolucję w sposobie dotarcia do klienta, w którym coraz większą rolę odgrywa omnikanałowość, digital i social media – mówi Anna Borecka.

Autorem koncepcji programu jest warszawska agencja QRA PRODUCTION, za koncepcję kreatywną odpowiada z kolei agencja Golden Rocket ze Śląska.

