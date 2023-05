W Galerii Jurajskiej rozpoczął się sezon atrakcji plenerowych. Dla odwiedzających znów dostępne są dwa olbrzymie boiska do siatkówki plażowej. Fani aktywności pod chmurką znajdą tu profesjonalnie przygotowane przestrzenie ze świeżym piaskiem, siatkami i siedziskami, w których można organizować amatorskie lub profesjonalne turnieje, a także pikniki połączone np. z zawodami.

- Zabawa na boiskach nie wiąże się z żadnymi opłatami, nie trzeba też wcześniej rezerwować miejsca. Można z nich korzystać w godzinach otwarcia galerii - dodaje. Warto się jednak upewnić wcześniej, czy nie organizowane są jakieś zawody.

Tych w wiosenno-letnim sezonie tu nie zabraknie. W okresie od maja do sierpnia na boiskach regularnie trenować będą bowiem zawodniczki KS Częstochowianka, a także Klub Sportowy Norwid Częstochowa. Szykuje się także intensywny sezon profesjonalnych zawodów.

Ponadto od początku maja przed Jurajską działa „Luna-Park Kamenický”, czyli wesołe miasteczko, które liczy sobie aż 10 atrakcji. Można tu skorzystać z przejażdżki m.in. na: 32 metrowym diabelskim młynie, karuzeli łańcuchowej, która wznosi się na 30 metrów czy wahadle, które obraca się 360 stopni. Nie brakuje tu też kolejek i karuzel dla dzieci, trampolin Eurobungee czy Autodromu.

- To plenerowa atrakcja dla każdego, kto lubi dreszczyk emocji. Coś dla siebie znajdą w Luna Parku zarówno dorośli szukający wrażeń, którzy mogą poczuć ciężar grawitacji, jak również dzieci, które chcą się po prostu dobrze bawić i miło spędzić czas z rodziną lub rówieśnikami – mówi.

Na relaks można liczyć też na Bulwarach Jurajskich. Mająca 1,3 tys. m kw. przestrzeń nad Wartą właśnie rozkwitła tysiącami roślin miododajnych. Można w niej znaleźć m.in. aleje spacerowe wśród roślinności, kilkanaście ławek, a nawet tzw. mokry chodnik, czyli fontannę strzelającą wodą i sadzawkę. Dla najmłodszych stworzono tu natomiast dwa place zabaw – dla dzieci małych i nieco starszych.

Bulwary Jurajskie to nic innego jak zielony miejski ogród, w którym można odpocząć od zgiełku, poczytać książkę, zorganizować sobie piknik, poćwiczyć jogę czy pomedytować pośród kwitnących właśnie kwiatów, ozdobnych traw i drzew. To także miejsce dla aktywnych, wzdłuż bulwaru znajduje się bowiem aleja idealna do jazdy na rolkach czy na rowerze – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk.