Galeria Jurajska zyskuje dwóch najemców, w tym eobuwie.pl

Pod względem liczby sklepów znanych polskich i zagranicznych marek modowych Galeria Jurajska znajduje się dziś w ścisłej czołówce centrów handlowych w woj. śląskim. Klienci mogą znaleźć w obiekcie aż 60 sklepów z ubraniami, a także 11 z butami i galanterią. Całość dopełnia 13 salonów z biżuterią. W sumie Jurajska to aż 200 sklepów!

Wśród obecnych tu marek fashion znaleźć można zarówno kluczowe brandy Inditex tj. ZARA, Massimo Dutti i Bershka, jak również pełne portfolio LPP z Reserved, Cropp, House i Sinsay na czele. Oprócz tego ofertę wypełniają sklepy m.in. H&M, TK Maxxx, Vistula, Diverse, Orsay, Guess, Medicine czy Levi's. W segmencie dodatków znaleźć można salony m.in. Ecco, Kazar, CCC, Deichman, Ryłko, Gino Rossi, Wittchen czy Ochnik.

Znana marka bierze 1 tys. mkw.

Teraz oferta modowa Galerii Jurajskiej znów zyskuje. Do grona najemców dołączyła właśnie marka eobuwie.pl, która otworzyła w centrum handlowym salon mający blisko 1000 m kw. Wcześnie ta sama marka obecna była na wyspie handlowej. Nowy sklep różni się jednak od innych z obuwiem, które już działają w częstochowskim centrum handlowym. Powód?

- Salon eobuwie.pl wypełniony jest nowoczesną technologią, która wznosi zakupy na wyższy poziom. Klienci znajdą tutaj m.in. kilkadziesiąt tabletów z aplikacjami do zamawiania butów i systemem digital signage. Na miejscu dostępna jest także usługa click&collect, dająca możliwość internetowego zamówienia butów i ich przymierzenia na miejscu - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

To jednak nie koniec nowinek. - Klienci mogą także skorzystać z rozwiązania esize.me, które umożliwia wybór obuwia z oferty sklepu za pomogą wykonanego wcześnie skanu 3D stopy, czyli jej trójwymiarowego modelu. Pozwala to na szybkie znalezienie pasujących butów, a także ułatwia zakupy i mierzenie. Nowy sklep wyróżnia także szerokość oferty. Klienci mają tutaj od ręki dostęp do ponad 50 tys. produktów - dodaje.

eobuwie.pl to pierwszy sklep w Galerii Jurajskiej, który na tak szeroką skalę korzysta z możliwości, jakie daje omnichannel. - Cały sklep działa w oparciu o najnowsze technologie. Odwiedzający salon eobowie.pl korzystając z tabletów z aplikacjami może na miejscu dokonać zakupu, może także zrobić to w domu, przed komputerem, tabletem lub na smartfonie, a następnie przyjść do Jurajskiej, odebrać zakup i przymierzyć buty. Sam wybiera sposób, mając jednocześnie dostęp do całej oferty - mówi Borecka-Suda.

