Galeria Katowicka podejmuje ekologiczną inicjatywę. W centrum stanął tzw. butik cyrkularny

Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic. Powierzchnia najmu w obiekcie wynosi ponad 47 tys. metrów kw. i obejmuje ponad 200 lokali.

W obiekcie można kupić produkty takich popularnych marek, jak Peek&Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull& Bear, Bershka i C&A.

Teraz galeria stawia na oryginalną, ekologiczną inicjatywę. Stanie tu tzw. butik cyrkularny. Wcześniej podobne rozwiązanie przyjęło się w Warszawie i Wrocławiu.

Butik cyrkularny, działający w duchu zero waste i slow fashion, to przełomowy koncept polegający na dawaniu odzieży używanej drugiego życia w atrakcyjnej, butikowej formule. Wpisuje się równocześnie i w ekoodpowiedzialność, i w otwartość Galerii Katowickiej na nowatorskie rozwiązania.

– Ekologia to dla nas punkt orientacyjny nadający ramy naszej działalności biznesowej. Z satysfakcją wspieramy zatem modę na ekologię i promujemy ją wśród naszych bardzo ekologicznie świadomych klientów. W tę strategię idealnie wpisuje się idea butiku cyrkularnego, który angażuje odbiorców w odzyskiwanie ubrań dla drugiego obiegu i uświadamia konieczne kierunki zmian w branży odzieżowej – mówi Anna Szczerkowska, marketing manager Galerii Katowickiej.

Second handy z misją w centrach hadlowych

– Polski rynek second hand w większości bazuje na odzieży używanej z “zachodu”. Dlatego jako Ubrania Do Oddania skutecznie przekonujemy do korzystania z tych second handów, które działają w modelu cyrkularnym, czyli takim, który w drugim obiegu oferuje ubrania kupione na terenie Polski i tutaj zebrane jako odzież używana – mówi Zosia Zochniak, współzałożycielka portalu fundrisingowego UbraniaDoOddania.pl.

– Bardzo selektywnie podchodzimy do wyboru partnerów w ramach projektu otwierania butików cyrkularnych. Decydujemy się na współpracę wyłącznie z tymi centrami, które aktywnie działają w kwestiach zrównoważenia swojego wpływu na środowisko. To znaczy racjonalizują decyzje zakupowe swoich klientów, wdrażają rozwiązania, które ograniczają emisyjność, a co najważniejsze rozumieją, że branża odzieżowa musi się zmienić. Jako centra chcą wesprzeć swoich najemców w procesie wchodzenia w realne i wartościowe projekty dodatkowe, których mianownikiem jest idea cyrkularności – dodaje.

Butik w Galerii Katowickiej jest trzecim, po Galerii Mokotów w Warszawie i Vroclawii we Wrocławiu, tego rodzaju second handem w Polsce, prowadzonym w ramach inicjatywy Ubrania Do Oddania. Ulokowanie butików cyrkularnych w centrach handlowych jest działaniem strategicznym – ma przybliżyć ideę odpowiedzialnej mody jak najszerszemu gronu klientów. - Doświadczenia Warszawy i Wrocławia pokazują, że zainteresowania butikami cyrkularnymi jest bardzo duże. Dzieje się tak także dlatego, że za kupowaniem czy oddawaniem ubrań stoi coś więcej: troska o planetę i pomoc fundacjom czy stowarzyszeniom - zauważa współinicjatorka projektu.

Galeria Katowicka dołącza do modowej rewolucji

Butik cyrkularny w Galerii Katowickiej zlokalizowany jest na 1 piętrze, na powierzchni ponad 48 metrów kwadratowych.

Klienci Katowickiej mogą przynosić niepotrzebne ubrania, nawet jedną sztukę odzieży czy parę butów, do specjalnego boksu. Ważne, by oddawane rzeczy były w dobrym stanie, nieznoszone, kompletne i czyste. Złotówka za każdy 1 kg odzieży, który za sprawą projektu Ubrania Do Oddania ponowie wróci do obiegu, powędruje co miesiąc do innej lokalnej fundacji czy stowarzyszenia. Pierwszą pomoc otrzyma Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.

Miłośnicy mody vintage znajdą w nowo otwartym butiku starannie wyselekcjonowane rzeczy świetnej jakości, a podążający za aktualną modą – uzupełnią garderobę za niewielkie pieniądze. Asortyment dobierany będzie pod kątem pory roku, zgodnie z założeniem spełniania aktualnych potrzeb klientów. Katowicki butik, podobnie jak te działające w Warszawie i Wrocławiu, oferuje odzież damską, męską, dziecięcą, vintage, buty, torebki oraz akcesoria, tj. biżuterię, szale i czapki. Wszystko w jasno i transparentnie określonych cenach, co jest jednym z założeń tego konceptu.

Ubrania i działania pełne mocy

Galeria Katowicka od lat wspiera zrównoważone zarządzanie obiektem poprzez ekologiczne akcje marketingowe, które wychodzą poza codzienną ofertę handlowo-rozrywkową. Bardzo istotnym elementem realizowanych aktywności jest ich szeroki wymiar prośrodowiskowy i budowanie twórczych relacji z otoczeniem.

– To nie pierwsza nasza współpraca z projektem Ubrania Do Oddania. W ubiegłorocznej akcji „Ubrania Pełne Mocy” zachęcaliśmy mieszkańców regionu do wspierania odpowiedzialnej mody, zrobienia porządków w szafach i przyniesienia do nas nienoszonej odzieży. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Przez sześć dni zebraliśmy aż 9 ton ubrań, które trafiły do zespołu Ubrania Do Oddania z szansą na drugie życie. Środki pozyskane w ten sposób pozwolą nam sfinansować powstanie Eko-Muralu w Katowicach podczas drugiej edycji akcji, która odbędzie się w maju tego roku – podsumowuje Anna Szczerkowska z Galerii Katowickiej.