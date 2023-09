Czy galeria handlowa może współtworzyć życie w mieście i budować ofertę w zgodzie z jego rytmem? Czy może proponować klientom coś więcej, niż tylko zakupy? 10-letnia działalność Galerii Katowickiej przyniosła odpowiedzi na te pytania.

Budowa Galerii Katowickiej rozpoczęła się na początku 2011 roku i była ostatnim etapem realizacji projektu, na który finalnie składają się Galeria, dworzec PKP, dworzec autobusowy oraz tunel pod ul. Dworcową.

Celem całej inwestycji było stworzenie zintegrowanego kompleksu łączącego funkcje komunikacyjne, handlowe i rozrywkowe oraz uporządkowanie przestrzeni w centrum miasta.

Powierzchnia najmu wynosi 48 tys. mkw. i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów handlowych oraz usługowych, wśród nich takie marki: jak Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Smyk, Martess Sport, C&A, Reserved, RTV Euro AGD, Notino, Douglas czy Flying Tiger Copenhagen.

Galeria handlowa, zwłaszcza ta usytuowana w samym sercu miasta, i zarządzana z założeniem otwartości na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, ma wszelkie przesłanki do tego, żeby stać się czymś na kształt agory, wokół której toczy się miejskie życie. Szerokie spektrum działań zorientowanych na otaczających interesariuszy definiuje na nowo charakter obiektu i buduje w świadomości odbiorców skojarzenia z miejscem, które zdecydowanie wykracza poza ofertę handlowo-usługowo-gastronomiczną, choć tę także buduje z uwzględnieniem lokalnych potrzeb. Równie wyraźnie zaznacza jednak swoją obecność np. w obszarze społecznego zaangażowania czy w sektorze czasu wolnego.

Pierwsze 10 lat funkcjonowania Galerii Katowickiej to nie tylko jej umacnianie się na rynku, ale także budowanie aktywnej roli w regionie. APSYS Polska, spółka zarządzająca Katowicką, mocno rozwija potencjał Galerii jako realnego współtwórcy i partnera regionu, miasta, jego instytucji i mieszkańców.

Działania te wpisują się w przyjętą przez zarządcę, Apsys Polska, ideę #citylife, w ramach której Katowicka w czasie rzeczywistym reaguje na potrzeby mieszkańców Katowic i całego regionu. Po dekadzie zintegrowała się z miastem na tyle, że jest dzisiaj jednym z jego najaktywniejszych podmiotów, a sam budynek znalazł się wśród najbardziej rozpoznawalnych w regionie i na stałe wpisał się w codzienność mieszkańców.

Jak zgrać ofertę z miastem i trendami

Usytuowana w centrum miasta Katowicka, połączona z dworcami PKP i autobusowym, jest hubem komunikacyjnym, co wpływa na zróżnicowanie grupy klientów. Obok mieszkańców miasta i regionu, są w niej również turyści czy osoby odwiedzające miasto w celach biznesowych. Oferta Galerii podąża za tym i jest na tyle komplementarna, że uwzględnia potrzeby wszystkich grup. Wśród najemców Galerii duża część to ci, jak Peek&Cloppenburg czy RTV Euro AGD, którzy obchodzą 10-lecie w tym miejscu razem z Katowicką. Niektórzy decydują się kontynuować współpracę w nowym kształcie, powiększając powierzchnię i poszerzając asortyment, jak np. sklepy z grupy LPP. Tenant-mix podąża za oczekiwaniami i potrzebami, zmieniającymi się modami czy stylami życia, co zaowocowało m.in. otwarciem pierwszego w regionie salonu Rituals i pierwszego w Polsce lokalu marki Lovisa.

Zorientowanie na szeroką grupę klientów widać również w stałym poszerzaniu oferty gastronomicznej, w której obecne są i kuchnie świata, coraz bardziej popularna kuchnia roślinna, i mający rzesze wielbicieli fast-food. W tym roku w strefie food-court otwarto wyspę Makarun, na placu przed Galerią w sezonie letnim stanęły food trucki, w ostatnim kwartale tego roku do oferty dołączy restauracja z sushi. Sezonowo ofertę gastronomiczną wzbogacają organizowane na placu przed Galerią kulinarne festiwale tematyczne, jak np. Festiwal Pierogów Świata czy Wege Festiwal.

Katowicka od początku stawia też na współpracę z markami lokalnymi, promując przedsiębiorców z regionu, takich jak np. Caseownia czy Sofi-Flora.

W dialogu z kulturą, ekologią i mieszkańcami

10 lat Katowickiej przyniosło szereg inicjatyw łączących działania prośrodowiskowe, prospołeczne oraz integrujące mieszkańców. Galeria na przestrzeni ostatnich lat angażowała się w miejskie projekty, takie jak Szlak Beboków, a w skali globalnej – m.in. w pomoc poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie. Wspierała lokalne NGOsy, jak Dom Aniołów Stróżów czy Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Ma na swoim koncie także projekt To miasto zzielenieje, w ramach którego wzbogaciła centrum miasta o Miejską Farmę i eko-mural oczyszczający powietrze, czy promowała modę cyrkularną w dwóch edycjach akcji Ubrania Pełne Mocy. Zaangażowanie w ekologię doceniło jury PRCH Awards, przyznając Katowickiej za te działania złotą statuetkę. Galeria jest otwarta także na bezprecedensowe pomysły. Jednym z nich jest stworzony w tym roku, we współpracy z behawiorystką, Dogbar – wydzielona część food courtu, w której klienci mogą przebywać w towarzystwie swoich zwierząt.



Słowem, które wyjątkowo mocno kojarzy się z Katowicką, jest inkluzywność. Obok rozwiązań architektonicznych, ułatwiających osobom z niepełnosprawnością pobyt w obiekcie, Katowicka jako pierwsze centrum handlowe w Polsce wprowadziła pionierski, wieloaspektowy projekt pt. Katowicka dla Autyzmu. Osoby z ASD i ich opiekunowie mogą w Katowickiej korzystać z pokoju wyciszenia, słuchawek wyciszających dostępnych za darmo, cichych godzin, gotowości wybranych najemców do dostosowania bodźców w lokalu (jak oświetlenie czy muzyka) do potrzeb klienta oraz z praktycznego poradnika dla osób z ASD przebywających na terenie obiektu.

Katowicka jest także pierwszym centrum handlowym w Polsce, w którym oddano do użytku pomieszczenie z komfortką – miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnościami lub ograniczoną mobilnością mogą w dogodnych warunkach zmienić środki higieniczne. Galeria cyklicznie wspiera też akcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej, jak np. Mosznowładcy czy Pink Lips.

Urodziny na bogato

Pierwszym akordem urodzinowego „sto lat” dla Katowickiej były urodzinowe filmy, w których wystąpili klienci i osoby znane w regionie, współpracujące z Galerią.

Z okazji urodzin zorganizowana została także loteria paragonowa dla klientów, w puli której znalazło się 10 głównych wygranych po 10 000 zł i atrakcyjne nagrody natychmiastowe. Równolegle prowadzono konkursy w mediach społecznościowych, a wisienką na urodzinowym torcie były urodzinowe flashmoby w przestrzeni Katowic i sąsiednich miast, podczas których rozdano mieszkańcom 500 zaproszeń na słodkie małe co nieco.

– W naszej strategii przyjęliśmy, że będziemy współpracować z otoczeniem, i jeśli chodzi o adekwatne budowanie oferty handlowej, i współtworzenie życia społecznego i kulturalnego w mieście. Z perspektywy tych 10. lat mogę z przekonaniem powiedzieć, że daliśmy się poznać, jako otwarty na współpracę i zorientowany na potrzeby różnych grup partner działań podejmowanych w regionie. Stawiamy na niestandardowe, często pionierskie pomysły, dzięki czemu Galeria Katowicka, obok bardzo dobrych wyników sprzedażowych i odwiedzalności, jest dzisiaj miejscem z charakterem i wyraźnie określoną tożsamością. Życzymy sobie co najmniej tak dobrych kolejnych dekad – podsumowuje Joanna Bagińska, dyrektorka Galerii Katowickiej.

