Galeria Katowicka postawiła na zmiany. Oto efekty

Nadal maksymalnie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego klientom i pracownikom, stąd - obok rygorystycznych zasad reżimu sanitarnego - wprowadzenie procedur daleko wykraczających poza obowiązujące standardy.

Katowicka – mając na uwadze obowiązujące trendy i społeczną odpowiedzialność biznesu - stawia również na bycie ekoodpowiedzialnym,

Galeria wdraża kolejne przyjazne środowisku rozwiązania.

Stale rosnący footfall i obroty potwierdzają, że nowa strategia sprawdza się i przynosi zamierzone efekty.

Strategia marketingowa - odpowiedź na potrzeby najemców

Przyciągnięcie i aktywizacja klientów oraz wsparcie najemców to główne wyzwania realizowane w obszarze marketingu w roku 2021. Dlatego Katowicka postawiła na cykliczną, całoroczną akcję prosale „Kolekcja Prezentów! Zgarniaj łupy za zakupy!”. Za zakupy na określoną kwotę, co miesiąc, klienci otrzymują dodatkowe upominki z limitowanych serii przygotowanych przez polskich artystów oraz karty podarunkowe. Przeciętna wartość paragonu w akcji jest wyższa o ponad 100% w porównaniu do statystycznego średniego paragonu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kolejnym elementem pobudzania sprzedaży jest program lojalnościowy KatoKarta. Ciągle rozbudowywany i wzmacniany dodatkowymi funkcjonalnościami program lojalnościowy Katowickiej może pochwalić się systematycznie rosnącą liczbą aktywnych użytkowników - obecnie jest ich ponad 53 tys.

Ważną częścią strategii, realizowanej z myślą o najemcach, jest również współpraca z jedną z najchętniej słuchanych lokalnych stacji radiowych przy wakacyjnym projekcie „ESKA Summer City”. Dzięki tej inicjatywie najemcy Galerii Katowickiej otrzymują benefity w postaci możliwości bezpłatnej organizacji konkursów antenowych oraz własnej promocji

Świeży powiew mody i ECCO w Katowickiej

Czerwiec przyniósł także wzmocnienie luksusowej oferty Galerii - w salonie Inter Optyk otwarte zostało atelier CHANEL ze stylowymi rozwiązaniami modowymi rodem ze światowych wybiegów. Z początkiem 3Q 2021 tenant-mix Galerii Katowickiej wzbogacił także salon duńskiej firmy ECCO oferujący, oprócz flagowego produktu marki - obuwia, akcesoria w postaci torebek, plecaków, portfeli czy etui na telefony.