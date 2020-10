Galeria Katowicka wita nowych najemców

2 października na poziomie 0 Katowickiej otwarty zostanie ponad 200-metrowy salon Distance.pl, należący do prężnie rozwijającej się sieci salonów z obuwiem sportowym. Także w sferze gastronomicznej klienci Katowickiej będą mieli wkrótce okazję do nowych kulinarnych odkryć. Z końcem jesieni w Galerii swój lokal otworzy kawiarnia Le Goût, znana z deserów opartych na fontannie czekoladowej.

Dodatkowo salon Inter Optyk w październiku przeniesie się do nowego, większego lokalu, jednocześnie poszerzając ofertę o markę premium. Jako piąty w Polsce salon, wśród proponowanych brandów, będzie miał w ofercie akcesoria marki Chanel. Ponadto Quick Nails Bar, prowadzący do tej pory działalność na tzw. wyspie handlowej, zdecydował się na zawarcie z centrum kolejnej umowy i prowadzenie swojej działalności także w ramach regularnego lokalu.

- Zmiany w tenant-mix pokazują, że najemcy wiążą swoją przyszłość z Galerią Katowicką, widzą tu potencjał i możliwości współpracy. Rosnąca z miesiąca na miesiąc liczba klientów odwiedzających nasz obiekt to także sygnał dla wynajmujących, że sytuacja normalizuje się, a odwiedzalność przekłada się na ich obroty. Nadal będziemy konsekwentnie rozwijać ofertę, pilnie obserwując trendy i oczekiwania rynku - zapowiada Joanna Bagińska, Dyrektor Galerii Katowickiej, należącej do Employees Provident Fund of Malaysia reprezentowanego przez Savills Investment Management i zarządzanej przez APSYS Polska.

W ostatnich tygodniach, wraz z pojawieniem się na ekranach premierowych tytułów, wzrasta również frekwencja w kinach. W przedostatni wrześniowy weekend zlokalizowane w Galerii Katowickiej Multikino, podobnie jak inne polskie kina, odnotowało najwyższą odwiedzalność od czasu lockdownu. To kolejny optymistyczny sygnał płynący z rynku.